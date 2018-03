Egy izraeli férfi vizelte le az auschwitzi emlékművet

Egy izraeli férfit rajtakaptak, amint épp a volt haláltábor áldozatainak emlékművét vizeli le Auschwitzban.

A 19 éves férfit órákon keresztül hallgatta ki a lengyel rendőrség, majd elengedték - írja a BBC News.

A férfi bocsánatot kért, majd elfogadta büntetését, azaz a közel 400 ezer forintnak megfelelő bírságot. A lengyel törvények szigorúan veszik, ha valaki megsérti valamelyik történelmi emlékművet, akár börtönbüntetés is járhat érte.

A férfi a volt haláltábor két legnagyobb krematóriuma közt álló emlékműre ürített. Egy tárlatvezető vette észre, aki azonnal hívta a rendőrséget.

Auschwitzban becslések szerint több mint egymillió főként európai zsidót öltek meg. A tábort a szovjetek szabadították fel 1945-ben.

A tavalyi év márciusában egy 12 fős társaság is meggyalázta az emlékhelyet, azzal, hogy a tábor bejáratával szemben meztelenre vetkőzött, majd egy bárányt is feláldozott. Őket el is ítélték.