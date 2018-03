2015. november 13-án az Iszlám Állam terroristái több, összehangolt támadásban összesen 130 embert öltek meg Párizsban. A Bataclan nevű klubnál egyenként végeztek az elfogott túszokkal. Az elmúlt években több helyen is elkövettek brutális támadást a muszlim terroristák. Egy francia férfit lefejeztek, egy római katolikus papnak elvágták a torkát, Nizzában teherautóval belehajtottak a tömegbe, rendőrökre és katonákra támadtak és megpróbáltak embereket ölni az Amszterdam-Párizs szuperexpresszen. Eközben az is kiderült, hogy legvéresebb merénylet szervezője a Keleti pályaudvarról vitte magával a terroristákat, akik magyar telefonnal tartották a kapcsolatot Salah Abdeslammal. Európa ellenségének pedig egy migránsbarát szervezet segített Magyarországon. A 2015-ös, nyári migránsválság óta csak Franciaországban 12 terrortámadás volt. Minden esetben a gyilkosok első vagy másodgenerációs migránsok voltak.

A Bataclanban 1500-an hallgatták az Eagles of Death Metal kaliforniai rockzenekart, amikor terroristák törtek be a nézőtérre és lövöldözni kezdtek. Legalább negyed óráig tartott a mészárlás.

Több száz embert ejtettek túszul. Közülük többen élőben közvetítették az eseményeket a közösségi oldalakon. Azt írták, hogy

a terroristák egyenként végeznek a túszokkal.

Ahogy a felvételen látszik, azok, akiknek sikerült kimenekülni, sikoltozva gázolnak át a klub bejárta előtt fekvő halottakon. Hamarosan rendőrök rohamozták meg az épületet. A négy terroristából egyet sikerült agyonlőniük, három terrorista pedig felrobbantotta magát. Közel 100 holttestet találtak a klubban. De ez csak az egyik véres helyszín a hétből. Párizsban összesen 130 ember halt meg 2015. november 13-ának éjszakáján.

Kicsoda az a Salah Abdeslam?

Salah Abdeslam volt az egyik szervezője a párizsi terrortámadásnak. Ahhoz gyáva volt, hogy felrobbantsa magát, ezért inkább elmenekült és bujkálni kezdett. A francia és a belga rendőrség hibájából hónapokig sikerült neki meghúznia magát

Brüsszel hírhedt migránsok lakta Molenbeek nevű negyedében.

Miután elfogták, kapott egy kirendelt ügyvédet, aki néhány hét után visszaadta a bizonyos szempontból hálás ügyet. Annyiból lett volna számára hálás az ügy, hogy a rengeteg médiaszereplés miatt hamar sztárügyvéd lehetett volna a fiatal jogászból.

Amikor megkérdezték, miért döntött így, azt mondta,

Salah Abdeslam egy idióta, feltehetően nem is mérhető az IQ-ja,

sőt a TF1 riporterének arról beszélt interjú közben egy csikkekkel teli hamutartóra mutatva, hogy annyi esze van, mint ennek, itt. Vagyis, mint egy darab tárgynak, vagy a benne levő szemétnek. Azt is mondta, hogy jogi értelemben képtelenség egy ilyen ostoba embert védeni.

Abdeslam a Keleti pályaudvaron

A nyomozás során kiderült, hogy a terrorista kiterjedt magyarországi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Abdeslam az Iszlám Állam Szíriában kiképzett, és a 2015-ös migránshullámmal Magyarországra érkező terroristái közül

tizenhármat vitt Nyugat-Európába,

ahol három terrortámadásban kellett részt venniük. Az útvonalat feltérképező algériai Bilal C., a belga Ayoub El Khazzani, valamint Abdeslam kivételével valamennyien meghaltak. Az Abdeslam-terrorcsoportnak egyébként mind a 14 tagja részt vett a 2015. november 13-án Párizsban elkövetett terrorcselekményekben.

Abdeslam háromszor járt Magyarországon. Először néhány napot a Keleti pályaudvar közelében töltött,

egy migránsokat segítő szervezet aktivistájának a lakásában.

Akikért jött, azok Kelebiánál léptek Magyarországra. A magyar feltöltőkártyás mobiltelefonjaikat Kiskőrösön egy nekik tolmácsoló, de a hivatalos tolmácslistában nem szereplő férfi vette nekik.

Abdeslam 2015 szeptember elején ismét a Keleti pályaudvaron járt, akkor is egy migránssegítő aktivista szállásolta el a saját lakásában. Annál a két szír migránsnál is, akiket ezen az úton magával vitt Abdeslam, magyar telefon volt. Azon tartották a kapcsolatot Abdeslammal, aki minden egyes fuvarjánál új telefonszámot használt.

2015. szeptember 17-én

Abdeslam már a három bataclani merénylőt vitte magával Budapestről.

Ők a migránshullámmal érkeztek a Keleti pályaudvarhoz. A terroristák néhány napra egy zuglói szállodában húzták meg magukat. Abdeslam belgiumi bűntársa 2015. szeptember 16-án 1000 eurót utalt át a Western Union pénzátutalási rendszeren. A pénzt Omar Mostefai vette fel hamis okmány felhasználásával a Keleti pályaudvar közelében, a pénzfelvételben is migránsokat segítő segélyszervezet aktivistája segített. Abdeslam indulás előtt a Rákóczi úton aludt egy szállodában.

Lefejezett főnök, elvágott nyakú pap, lövöldözés a vonaton

2015 június 26-án az Iszlám Állam egyik katonája megtámadott meg egy franciaországi gázgyárat. A Lyon közelében fekvő Saint-Quentin-Fallavier-i Air Products épülete előtt gázkonténerek robbantak. Mint kiderült, a főnöknek a terrorista levágta a fejét, két másik embert pedig megsebesített.

2015. augusztusában egy marokkói férfi lövöldözött az Amszterdam és Párizs között közlekedő szuperexpresszen. Ajjúb al-Kazzánit az Iszlám Állam képezte ki. Három embert meg is sebesített, de az utasok leteperték, és megkötözték. A terrortámadásról éppen a napokban mutatták be Magyarországon is Clint Eastwood nagyszerű filmjét, A párizsi vonat-ot.

2016. július 26-án az ország északi részén, Rouen közelében mise közben törtek be egy római katolikus templomba az iszlamista merénylők. Több embert túszul ejtettek, a pap torkát elvágták. A támadók az Iszlám Állam nevét kiabálták. Mindkét túszejtőt agyonlőtték.

Teherautóval a tömegbe Nizzában

2016. július 14-én késő este Nizzában, a híres tengerparti Promenade des Anglais sétányon a Franciaország nemzeti ünnepét ünneplő tömegbe hajtott egy teherautóval a 31 éves tunéziai származású nizzai Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Közben a rendőrökre lőtt. A teherautót végül a rendőrök megállították, a sofőrt pedig agyonlőtték. 87 embert gyilkolt meg a terrorista.

Katonákra, rendőrökre támadtak a terroristák

2017-ben is több terrortámadás történt az országban, amelyeket az Iszlám Állam dzsihadista szervezet vállalta magára.

A párizsi Louvre múzeumnál február 3-án egy egyiptomi férfi

Allahu akbar! kiáltással rátámadt egy katonára. A támadót meglőtték, a katona könnyebben megsebesült.

2017. március 18-án lelőttek egy férfit szombat reggel a párizsi Orly repülőtér déli termináljában, miután a férfi elvette egy katona fegyverét. A lelőtt férfi szélsőséges muszlim volt, ismerte a francia hírszerzés és az igazságszolgáltatás. A támadó korábban egy rendőrre is rálőtt egy igazoltatás során.

Április 20-án, csütörtökön, három nappal az elnökválasztás első fordulója előtt, a párizsi Champs-Élysées sugárúton egy

37 éves rendőrt fejbe lőtt és két másikat, valamint egy német járókelőt megsebesített egy merénylő,

akit a helyszínen lelőttek a rendőrök.

Június 19-án pedig szándékosan egy rendőrségi furgonba rohant egy merénylő, ugyanitt, a Champs-Élysées sugárúton. Az Iszlám Állam terroristájának csak saját magát sikerült megölnie. Az ütközés után ugyanis kigyulladt a kocsija, ő pedig azonnal meghalt. Amikor a rendőrök átvizsgálták az autót, robbanószereket és több kézifegyvert is találtak.

Október 1-jén Marseille-ben egy illegálisan Franciaországban tartózkodó migráns Allah Akbart üvöltött, majd odaugrott két, éppen arra sétáló egyetemista lányhoz, és mindkettőnek elvágta a torkát. A lányok azonnal meghaltak, a kommandósok néhány perc múlva agyonlőtték a terroristát.