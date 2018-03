Második napja kutatnak búvárok a Malaka-szorosban felborult kotróhajóban rekedt legénység után.

Abu Bakar Bin Idris, a maláj parti őrség illetékese azt mondta, hogy péntekre virradóra két búvár ereszkedett le a hajótestbe, és hallottak kopogást odabentről, vagyis van még remény, hogy találnak túlélőket. Tay Yap leong, a maláj haditengerészet búváralakulatának parancsnoka azt mondta, hogy a gépház és a legénységi kabinok alsó részéből hallják a kopogást.

A kotróhajó szerdán borult fel 18 emberrel a fedélzetén a dél-malajziai Johor állam partjaitól mintegy 16 kilométerre. A hajó nem süllyedt el, a tenger felszínén lebeg fejjel lefelé. A balesetben egy ember biztosan meghalt, 14-en eltűntek, köztük 12 kínai, egy maláj és egy indonéz matróz.

A maláj haditengerészet kéttucatnyi búvárral és száznál több más szakemberrel kezdte meg a kutatást.

Péntek reggel még több búvár kapcsolódott be a mentésbe, miután sekélyebb vizekre vontatták a hajóroncsot, amely így most körülbelül három kilométerre van a parttól. A kínai tengerészgyalogság búvárai és szakemberei is bekapcsolódtak a kutatásba. Tay szerint a keresést nehezíti, hogy a roncsban a víz keveredik a kiszivárgott üzemanyaggal és lebegő roncsdarabokkal. Utolsó lehetőségként azzal számolnak, hogy meglékelik a hajótestet.