Ordítoztak, vonultak, sőt, gyújtogattak is migránsok Párizs egyik utcáján - a rendőrök könnygázzal és gumilövedékekkel fékezték meg a vonuló tömeget.

Minderről valaki videót is készített, amelyet feltöltött egy oldalra. A videón jól látszik, hogy a migránsok közül többen arcmaszkban vonul, vagyis nem akarja, hogy felismerjék - gyújtogatnak, és a rendőrökre támadnak. Az utcán lényegében háborús állapot alakult ki - könnygázt is be kellett vetni a rendőröknek.