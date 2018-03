Harminc darab dupla sajtburgert rendelt a McDonals's-ban egy 37 éves férfi az Oregon állambeli Sutherlinben. Azaz csak rendelt volna, ha ezt a tételszámot el nem utasítják az étterem dolgozói. A vendég a gyorsétteremlánc jól ismert M-betűjén akart elégtételt venni.

A rendőrségi jelentés szerint, Jedediah Ezekiel Fultont azért tartóztatták le, mert tombolni kezdett, miután nem vették fel rendelését a nagyobb mennyiségű duplahúsos sajtburgerre a McDonald's-ban. Fulton elpusztított egy reklámtáblát, majd az étterem ismert logóját, az M-betűt vette célba.

Ideges lett

A férfit többek között kihágással és zaklatással is vádolja a rendőrség, melynek munkatársai azt is közölték, hogy a tomboló, ideges férfi a pólójánál fogva is megráncigált valakit a helyszínen, aki megpróbálta lenyugtatni.

Fulton egyelőre gyanúsított, a rendőrség vizsgálja az esetet.