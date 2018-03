Elvágta a terrorista migráns a hős csendőrtiszt torkát, mielőtt agyonlőtte

A kivégzett csendőr testvére tudta meg, aki orvos, hogy bátyját a muszlim terrorista rituális kivégezte. Szalafista, dzsihadista szokás szerint elvágta áldozata torkát.

A Le Parisien írta meg végül, hogy mi történt a csendőrtiszttet. Az is kiderült, hogy Radouane Lakdim, a gyilkos nemcsak gépfegyverrel és robbanószerekkel ment be túszokat szedni a szupermarketbe, de egy bozótvágó kés is volt nála. Azzal vágta el Arnaud Beltrame 45 éves csendőrtiszt torkát.

A francia újságok és televíziók napokig hallgattak arról, hogy rituálisan, dzsihadista szokás szerint végezte ki túszát a terrorista.

Szintén a Le Parisien írta meg, hogy a szupermarketben rengeteg robbanószert helyezett el az üzlet különböző sarkaiban. Rosszul kötötte össze a huzalokat, egyébként felrobbant volna az egész épület.

Az AFP nem sokkal ezelőtt írta meg, hogy a közrendre veszélyes bűnözőként nyilvántartott Radouane Lakdimet még márciusban is figyelte a titkosszolgálat. Mint kiderült, ilyen eredménnyel.