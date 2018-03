A terrorista migráns barátnője is nyilvántartott bűnöző

A pénteki Trébes-i merénylet terrorista támadójának, Lakdimnak az élettársát is úgynevezett "S kategóriás", gyanús személynek minősítették korábban, ami azt jelenti, hogy radikálisnak tartották, egy éve figyelték a hatóságok - írta meg az M6 Info. A franciák szerint elavult már ez az osztályozás.

A terrorista élettársa, egy 18 éves nő, aki a pénteki terrortámadás óta őrizetben van, már korábban az Aude DGSI (a francia Főbiztonsági Főigazgatóság) látókörébe került. Őt is

úgynevezett S-kategóriásnak,

minősítették. Feltételezhető volt róla, hogy részt venne egy terrortámadásban. A pár 17 éves rokonát is elfogták. Most azt próbálják meg kideríteni, hogy ők is bűnrészesek-e a terrortámadásban - írta meg az M6 Info.

A 25 éves marokkói migráns, Redouane Lakdim volt az, aki négy embert megölt, tizenötöt pedig megsebesített pénteken egy dél-franciaországi szupermarketben. Túszokat ejtett, mielőtt a rendőrök végeztek vele.

Az Iszlám Állam magára vállalta a terrortámadást.

A pénteki merénylet után újra vita indult a francia közvéleményben arról, hogy a gyanús vagy terrorista támadásban eséllyel részt vevők kategórizalásának, vagyis az S-kategóriának egyáltalán van-e értelme. A rendszert 1969-ben hoztak létre. Többen úgy gondolják, hogy eljárt fölötte az idő, emellett a francia kormányt és a rendőrség tehetetlenségét tartják a legfontosabb problémának.