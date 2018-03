Gázmérgezést kapott egy amerikai család Mexikóban. valószínűleg a vízmelegítő kazán romlott el.

Az iowai család mind a négy tagja, a 41 éves Kevin Sharp és felesége Amy Sharp valamint gyerekeik a 12 éves Sterling és a 7 éves Adrianna is meghalt a mexikói apartmanban - írja a Fox News. A vizsgálat vezetője Miguel Angel Pech elmondta, hogy

nagyon magas koncentrációban volt jelen a gáz az épületben.



A halottkém vizsgálatából az is kiderűlt a halálos mennyiségű gázt a család éjjel, alvás közben lélegezte be.

Watch the latest video at foxnews.com

A családot tűzoltók hozták ki az épületből és egy nyilvánoságra hozott képről az is látszik, hogy a tűzoltók is oxigén palackkal mentek be a lakásba.

A család eltünését Iowából jelentették közel egy héttel azután, hogy a család elindult nyaralni március 14-én. A családnak múlt héten kellett volna Cancunból hazaérkeznie.