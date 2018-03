13 éves diákjával szexelt egy tanárnő

Egy 27 éves amerikai tanárnő szexuális tartalmú üzenetekkel bombázta fiatal tanítványát, majd a tettek mezejére lépett.

Az egyébként házas tanárnőt a múlt héten tartóztatták le Arizonában, miután a fiú aggódó szülei megtalálták a nő üzeneteit - írja a The Sun.

Brittany Zamora és a fiú álllítólag meztelen fotókat cseréltek, és az egyik képnél a tini azt írta, hogy ismét szexelni akar, erre a nő azt írta neki, hogy:

"Mindennap akarlak, határok nélkül."

A bírósági iratok szerint a nő és diákja február elseje és március 8-as között rendszeresen találkoztak, ez idő alatt háromszor szexeltek, valamint egyszer a kocsijában orálisan elégítette ki fiút.

Zamora a chaten kezdett flörtölni a fiúval, ahol meztelen és fehérneműs képeket is küldött neki. A nő állítólag az egyik üzenetben azt is írta a fiúnak, hogy: "Ha otthagyhatnám a munkámat, hogy egész nap veled szexeljek, akkor megtenném."

A rendőrök elmondták, hogy úgy sikerült a szülőknek elcsípniük az üzeneteket, hogy egy ellenőrző applikációt tettek fel fiuk telefonjára. Ráadásul miután minden kiderült, a nő férje telefonon zaklatta a fiú apját, és arra kérte, hogy ne tegyenek feljelentést. Az egyik helyi újság szerint a férj azt mondta az apának, hogy a felesége nagy hibát követett el, de szereti a gyerekeket.

A férj állítólag azt is sugallta az apának, hogy harcoljanak meg egymással, ezzel lerendezve a bizarr szerelmi háromszöget.

A nőt többek közt a kiskorú molesztálásával vádolják, illetve a képek miatt is elítélhetik.Egy másik tanuló elmondta, hogy látta, ahogy a tanítónő a fiúval szexel és, azt is, hogy ő is kapott meztelen fotókat a nőtől.

Az iskola igazgatója közölte, hogy tanácsadók és pszichológusok segítik jelenleg a diákjaikat és dolgozóikat, hogy megbirkózzanak az esettel.

A tanítónőnek csütörtökön kell ismét a bíróság elé állnia.