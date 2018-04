Meglepő történet Angliából: a dzsihadista lakást kapott, míg a veterán katona az utcán fagyott meg.

Darren Greenfield veterán katona hajléktalanként halt meg az utcán, miközben Jihadi, aki a migráns gyerekekből álló dzsihád hadsereget toborozta és szervezte két önkormányzati lakást is kapott: egyet saját jogon, egyet a felesége is - írta a The Sun.