Csehország kiadta az Egyesült Államoknak Jevgenyij Nyikulin állítólagos orosz hackert, akinek kiadását Amerika és Oroszország egyaránt kérte.

Jevgenyij Nyikulint péntekre virradóra repülőgépen az Egyesült Államokba vitték - közölte Tereza Schejbalová, a cseh igazságügyi minisztérium szóvivője pénteken Twitter-bejegyzésében.

A kiadatásról Robert Pelikán igazságügyi miniszter döntött azután, hogy az alkotmánybíróság alaptalannak minősítette Nyikulin panaszát. A döntés indoklását kedden hozza nyilvánosságra a taláros testület.

Az állítólagos orosz hackert, aki határozottan tagadja, hogy hacker lenne és elkövette volna mindazt, amivel az amerikaiak vádolják, 2016 októberében Prágában vette őrizetbe a cseh rendőrség.Az Egyesült Államok a kiadatási kérelmet azzal indokolta, hogy szerinte az orosz hacker támadást intézett a LinkedIn internetes közösségi hálózat, valamint a Dropbox és a Formsprings amerikai szerverek ellen. A kaliforniai szövetségi bíróság hackertámadással, pénzlopással és összeesküvéssel vádolja Nyikulint.

Oroszország, amely interneten keresztül történt pénzlopással vádolja Nyikulint, viszont azt kérte a csehektől, hogy a hackert, mint orosz állampolgárt, nekik adják ki.

A cseh bíróságok tavaly megállapították, hogy a két kiadatási kérelem lényegében azonos szinten van, és megfelel a követelményeknek. Nyikulin cselekedetei, amelyekkel az Egyesült Államok és Oroszország is vádolják őt, Csehországban is büntetendőek, és nem évültek el.Nyikulin azt állítja, hogy az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda az Oroszország elleni kampányban kívánja őt felhasználni, és egy beismerő vallomásáért állítólag büntetlenséget ígértek neki.

Jevgenyij Nyikulin Egyesült Államokba való kiadását a héten prágai látogatása alkalmával Paul Ryan, az amerikai képviselőház republikánus elnöke is kérte. Ryan elutasította azt az újságírói feltételezést, hogy az ügyben nyomást gyakorolt volna a cseh politikusokra.