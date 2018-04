Elfogadhatatlan beavatkozásnak tartják az olaszországi politikai erők az olasz-francia határvárosban, Bardonecchiában történteket, ahol a francia hatóságok olasz területen kényszerítettek vizeletvizsgálatra egy kábítószer-csempészéssel gyanúsított nigériai migránst.

Francesco Avato, a háromezer lakosú Bardonecchia polgármestere "erőszakos" beavatkozásról beszélt.

A történtekről a Rainbow for Africa nevű migránssimogató szervezet (NGO) közleményben számolt be. Az NGO Bardonecchia vasútállomásán segíti az idáig eljutó és Franciaországba illegálisan átkelni akaró migránsokat.

A szervezet beszámolója szerint pénteken a francia vámőrség öt fegyveres tagja megjelent Bardonecchia vasútállomásán, és az NGO egyik önkéntesét arra szólították fel, nyissa meg az illemhelyet, ahol egy nigériai férfitől vizeletmintát vettek.A férfi nem sokkal korábban érkezett meg Bardonecchia állomására, ahova Olaszország más részéről jött vonattal, és a francia hatósági személyek rá vártak. Az információk szerint kábítószer-csempészéssel gyanúsítják.

A francia hatóságok olaszországi területen végrehajtott beavatkozását minden olasz politikai erő elítélte.

Leghatározottabban az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali párt, a márciusi olasz parlamenti választásokon a legtöbb szavazatot szerzett jobbközép koalíció képviselője, Augusta Montaruli fogalmazott: szuverén állam vagyunk, nem Franciaország gyarmata. Itália nem Macron vécéje! "Vizeletvizsgálatot végezzenek a francia illemhelyeken, vagy jelezzék az olasz hatóságoknak, hogy szükség van ilyen vizsgálatra!" - nyilatkozta a politikus.

Hozzátette, hogy Franciaország és Európa már így is Olaszországra hagyta a migráció egész terhét, és most még vécéként is használják. A balközép Demokrata Párt (PD) szintén elfogadhatatlannak nevezte a történteket.

A francia rendőrség betörése Bardonecchiába újabb tévedése (az európai) migrációs politikának. Azután Európa csodálkozik az olaszországi választási eredményeken - írta Enrico Letta PD-politikus, Párizsban élő volt olasz miniszterelnök Twitteren arra utalva, hogy az olaszok több mint kétharmada a migráció-ellenes pártokra adta voksát a márciusi választásokon.

A francia hatóságok szerint azonban minden legálisan történt.