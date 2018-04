Migráns gyújtogatott Lipcsében: videón, ahogy menekülnek a németek

A rendőrség szerint szándékosan gyújtott fel egy apartmant egy 32 éves szír migráns. A tűzben egy ember meghalt, tizenhét megsebesült. A túlélők a Bildnek beszéltek arról, hogyan menekültek meg a forró helyzetből, amit a bevándorló okozott.

A lipcsei családi házban pusztító tűzvészben

34 ember vesztette el az otthonát egyetlen este alatt és egyetlen migráns miatt.

Nagypénteken csaptak fel a lángok, amelyben egy 40 éves nő meghalt,miközben 36 éves barátja most is az életéért küzd a kórházban, 17 ember pedig megsérült.

Az egyik lakó, egy 39 éves asszony otthon volt 9, 13 és 21 éves gyerekével, amikor kigyulladt az épület. A Bild riporterének beszélt arról, milyen trükkel tudta életben tartani a családot.

A kutyazsákok segítettek

Az asszony azt mondta, éppen aludtak, amikor felébredtek arra, hogy valami nem stimmel. Úgy emlékszik, hogy a 13 éves lánya pánikolt az ágyban. A lépcsőházban akkor már tombolt a tűz. A lakásuk ajtaja is égett, a repedéseken át gomolygott be a fekete füst. Az asszony körbe nézett. Látta, hogy

csak a nappaliba menekülhetnek, mert csapdába estek, nem volt kiút.

Ekkor jutott eszébe, hogy egy tévéműsorban mutattak egy trükköt arra az esetre, ha tűz ütne ki. Kutyazsákokat vettek az orruk elé, azokon keresztül lélegeztek, amíg a tűzoltók le nem vitték őket a tűzlétrán. Arról is beszélt, hogy amikor kinyitotta az ablakot a tűzoltók előtt, hallotta

a 36 éves férfi kétségbeesett sikolyát.

Azt üvöltötte, hogy

nagyon meleg van, vigyék ki onnan".

Azt is hozzátette, hogy a 40 éves asszony nem kiabált. Az ő holttestére az után bukkantak rá, hogy eloltották a lángokat, és 36 éves barátját elvitte a mentő.

Gyerekkel, kutyával menekülő nagymama

Amíg a háromgyerekes családanya saját kicsinyeit mentette, egy második emeleti lakásban egy nagymama rekedt bent 7 éves unokájával és egy kiskutyával. Az idős asszony éppen rajzfilmet nézett a gyerekkel, amikor megérezte az égett műanyag szagát. Az ajtóhoz lépett. Kinyitotta, de azonnal be is csukta, mert látta, hogy nagyon-nagy a baj. Megragadta a szeretteit, és kiszaladt velük az erkélyre. Őket is észrevették a tűzoltók. Ott kuporogtak összebújva,

miközben a tetőről szikrák hullottak rájuk.

Megérkezett a kislány édesanyja, aki lentről, aggódva figyelte, hogy túlélik-e a lakástüzet.

Hamar kiderült, hogy a házat az a 32 éves szír migráns férfi gyújtotta fel, aki az egyik lakást bérelte ki. Jól ismerték már a rendőrök, mert rendszeresen verte a feleségét, és többször ki kellett menniük hozzá. Most több ember ellen elkövetett gyilkosság, valamit gyilkossági kísérlet miatt kell felelnie a német bíróság előtt.