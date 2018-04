London átvette a vezetést New York-tól a gyilkosságok terén

Gyilkosságok terén eddig New York állt az élen, de immár 2 hónapja London vezet - számolt be a legújabb statisztikai adatokra hivatkozva a Sky News hírcsatorna.

A londoni rendőrség most közzétett legfrissebb összesítése szerint februárban 15 gyilkosság történt az Egyesült Királyság fővárosában, amíg New Yorkban "csak" 14. Ugyanez volt a helyzet egy hónappal később is, ugyanakkor mindkét metropolisban nőtt az erőszakos, halálos kimenetelű bűncselekmények száma. 2018 márciusában amíg New Yorkban 21, addig Londonban 22 gyilkosságot regisztráltak.

Erre állítólag évek óta nem volt példa. Az idei első negyedévben Londonban már 46 gyilkosság történt, ezekből 31-et szúró eszközökkel követtek el.

Viszont a londoni beszámolóból kiderül, hogy az előző három év statisztikáját nézve, a brit fővárosban 40 %-kal ugrott meg a gyilkosságok száma. A legtöbb erőszakos cselekmény elkövetője és áldozata is 18 év alatti.

A megugrott gyilkosságért elsősorban a közösségi média a felelős, ahol a fiatalok egyrészt elbagatelizálják az erőszakos cselekményeket, másrészt minden ilyen erőszakos cselekményt megosztanak egymás között, már-már népszerűsitík azokat. Londonban szinte már minden kiskorú zsebében ott lapul egy kés - nyilatkozta az üggyel kapcsolatban a The Times-nak Cressida Dick, a londoni rendőrkapitányság vezetője.

A Daily Express legfrissebb számában a címlapon meg is jelentetett egy cikket " Sadiq, azonnal cselekedj! " címmel, amit felszólításnak szántak Sadiq Khan London pakisztáni származású főpolgármesterének.

Főleg azok után, hogy hétfőn este Tottenham negyedben egy meglőtt 17 éves lányhoz riasztották a mentőket, akik már nem tudták megmenteni az életét. Nem sokkal később a brit főváros keleti részébe egy 16 éves fiút lőttek le az utcán, őt életveszélyes állapotban szállították kórházba. Hétfőn este szinte ugyanebben az időben harmadik helyszínen egy 17 éves fiút viszont megkéseltek az utcán. Ez esetben a gyilkossági kísérlet körülményeiről a hatóságok nem árultak el semmit, azt sem, hogy a fiatal túlélte-e a támadást. A Daily Express annyit viszont kiderített, hogy a három esetből egyelőre egyiknél sem fogták el az elkövetőt.