Láncfűrésszel támadt a migráns Svájcban

Hamarosan tárgyalják az ügyét annak a svájci láncfűrészes támadónak, aki a német határ közelében, Schaffhausenben több embert is megsebesített. Máig nem tudni, pontosan mit akart ezzel elérni.

Az egyik békés svájci kisváros, Schaffhausen történelmi városrészében, ahol leginkább turisták vannak, egy nagydarab férfi egy láncfűrésszel rátámadt a járókelőkre. Öt embert megsebesített, közülük ketten életveszélybe kerültek. A láncfűrészes férfi beugrott egy autóba és elmenekült. A támadás egy szociális segélyközpontban kezdődött, ott vette elő a férfi láncfűrész és vágott bele két dolgozóba. Majd kirohant az utcára, és járókelőket kezdett vagdosni a bekapcsolt láncfűrésszel.

A férfit két nappal később Zürich közelében fogták el. A migráns hátterű támadó elfogásához mintegy 300 rendőrt riasztottak. A férfit egyébként már korábban többször elítéltek a svájci fegyvertörvény megszegése miatt. Sőt ismert volt arról is, hogy mentális problémái is vannak. A hatóságok elfogásához kérték a lakosság segítségét. Fényképét is nyilvánosságra hozták. Számos bejelentés segítette végül a rendőröket, hogy a nyomára akadjanak.

A férfi állítólag nem állt ellen a rendőrségi intézkedésnek.