Svédországban sem bírják tovább: elegük van a migránsokból

A bevándorlásellenes Svéd Demokraták mára a fiatalok és a férfiak körében a legnépszerűbb politikai erővé vált, de a városokban is első helyen áll. Mindezen nem kell csodálkozni, mivel a skandináv államban mindennapossá váltak a migránsok által elkövetett bűncselekmények, több nagyvárosban is no-go zónák alakultak ki, ahol a mentőorvosokra is rátámadnak.