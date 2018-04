Börtönbüntetésre ítéltek egy kínai muszlim házaspárt Kelet-Kínában, mert a férfi szakállat, a nő pedig nikábot viselt – jelentette egy kínai újság.

A férfit többször figyelmeztették a hatóságok, hogy vágja le a hosszú szakállát, és a feleségének is szóltak, hogy vegye le a nikábot – vagyis az arcot eltakaró kendőt, amelyet a muszlim asszonyok viselnek a hidzsáb részeként. Egyikük sem engedelmeskedett a hatóságoknak – a férj továbbra is szakállt viselt, a feleség pedig minden nap felvette a nikábot.

Végül a férfit 6 év, a nőt pedig 2 év börtönre ítélte a bíróság. Az indoklás szerint Kínában zéró tolerancia van, és a szakáll és a nikáb viselése rendzavarásnak számít. A törvényt egy évvel ezelőtt vezették be.

A cikk alatt azonnal megjelentek a kommentek. A francia hozzászólók szerint Franciaországban is ezt kellene bevezetni.