Donald Trump az amerikai-mexikói határhoz vezényelte a Nemzeti Gárdát

Donald Trump elrendelte szerdán, hogy vezényeljék a fegyveres erők kötelékébe tartozó Nemzeti Gárdát az amerikai-mexikói határhoz. A gárda tagjai segítenek majd az Egyesült Államok déli határainak védelmében, megakadályozandó, hogy az illegális bevándorlók átlépjék a határt.

Szerda délután Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter a Fehér Házban tartott tájékoztatóján már közölte, hogy az elnöki rendelet az általa irányított tárcát és a Pentagont (védelmi minisztériumot) fogja felkérni egyeztetésre a határ menti szövetségi államok kormányzóival. Az egyeztetések már meg is kezdődtek, és a vezénylést is a lehető leghamarabb elkezdik - jelentette be Nielsen.

Amíg el nem készül a fal

A miniszter kijelentette: "A határbiztonság jelenlegi állapota és az illegális bevándorlásra vonatkozó törvényeink az amerikai nép cserbenhagyását jelentik. A rendszer a rossz magatartást jutalmazza, nem bünteti a törvényszegőket. S mindez aláássa nemzetünk gazdasági érdekeit."

Nielsen arról nem szólt, hogy a Nemzeti Gárda új feladata milyen hosszú időre szól. Arra az újságírói kérdésre, hogy hány gárdista érkezik a határra, a miniszter nem mondott konkrét adatokat. "Annyi, amennyi szükséges" - mondta.

Háromszor annyian jönnek

A belbiztonsági minisztériumhoz tartozó határ- és vámőrség szerdán hozta nyilvánosságra, hogy az Egyesült Államokba belépni szándékozó illegális bevándorlók száma februárhoz képest márciusban 37 százalékkal nőtt, tavaly márciushoz képest pedig ez a növekedés ugrásszerű, 203 százalékos. Donald Trump kedden már jelezte, hogy mindenképpen valamelyik fegyvernemmel akarja erősíteni a határvédelmet, ahogy fogalmazott: "mindaddig, amíg nincs meg a fal, és nem megfelelő a biztonság, katonákkal védjük meg határainkat".

Más elnökök is bevetették a Nemzeti Gárdát

A Nemzeti Gárda - tartalékos katonai erő - "bevetése" nem példa nélküli. Ronald Reagan elnöksége óta valamennyi amerikai elnök rövidebb-hosszabb időre, átmeneti feladatokra elrendelte a Nemzeti Gárda mozgósítását. Reagan például 1986-ban a kábítószer-kereskedők ellen vetette be a déli határoknál, George W. Bush 2006-ban hatezer gárdistát vezényelt a déli határokhoz szintén a kábítószer-kereskedelem ellen, valamint az illegális bevándorlás megfékezésére, 2010-ben pedig Barack Obama 1200 gárdistát rendelt a déli határra.