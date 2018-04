Így hazudozik a Soros-propaganda

Márciusban megjelent egy cikk a liberális amerikai lapban, a Washington Postban, aminek már az alattomos címe – Soros Györggyel kapcsolatos összeesküvés-elméletek állnak a magyar választási kampány fókuszpontjában – is aljas hazugság.

A Magyarországot lejáratni próbáló cikka bevándorláspárti spekuláns által pénzelt Helsinki Bizottság hazugságain alapszik.William Craddick, a Zero Hedge nevű angol nyelvű pénzügyi átláthatóságért küzdő blog szerzője szedte ízekre a Soros-párti propagandát.

A szerző, Griff Witte „elfelejtette” megemlíteni a cikkében a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány dokumentumait – amelyeket a DCLeaks.com nevű oknyomozó portál tett közzé – amiből egyértelműen kiderül, hogyan segíti a spekuláns azokat a szervezeteket, amelyek migránsokkal akarják elárasztani Magyarországot és Európát.A Nyílt Társadalom Alapítvány – Nemzetközi Migrációs Kezdeményezés című aktában fehéren-feketén szerepel, hogyan próbálta meg Soros befolyásolni az európai kormányokat egy migrációt támogató politika kialakítása érdekében.

Ezért különböző, a korlátlan bevándorlást támogató csoportokkal is együttműködtek, mint például a Nemzetközi Migrációs Intézet (IMI), a MacArthur Alapítvány, vagy a Migrációs Politikai Intézet (MPI).

Egy másik okmány hangzatos címe: Megbízható szövetségesek az Európai Parlamentben (2014-2019), ami a brüsszeli székhelyű Európai Nyílt Társadalomért Politikai Intézet (OSEPI) nevű lobbiszervezet dokumentuma.

Ebben 226 olyan európai parlamenti képviselő neve található, aki támogatja Soros alapítványának a célkitűzéseit. Röviden tehát az EP-képviselők egyharmada a bevándorláspárti milliárdos ügynökeként tevékenykedik.

Nem meglepő módon, szerepel az iratokban az LMP-s Meszerics Tamás és a DK-s Niedermüller Péter képviselők neve is.Meszerics tanított a Soros-egyetemen, a CEU Politikatudományi Tanszékén. Niedermüller neve onnan lehet ismerős, hogy elszántan támadja Magyarországot külföldön, és ahogy az Origo megírta, tartozásokat hátrahagyva, tolvajként menekült Berlinből, a Humboldt egyetemről.

A Washington Post szerzője elhallgatja azokat az információkat, hogy kinek az érdekeit is képviselik és kitől kapják a pénzt a bevándorláspárti politikusok. Megszólaltatja többek között Pardavi Mártát, a Soros által finanszírozott Magyar Helsinki Bizottság társelnökét.

Azt persze nem írja le, hogy a Helsinki Bizottság költségvetésének legnagyobb finanszírozója Soros György.Pardavi a PILnet Hungary Foundation igazgatótanácsának is a tagja. A szervezet 2017 októberében közös konferenciát tartott Soros Nyílt Társadalom Alapítványával.

A konferencián Pardavi Márta a magyar kormány bevándorlási politikáját támadta. Továbbá arról beszélt, hogy nem létezik migrációs probléma, de ennek ellenére a migránsokat Magyarországnak be kellene fogadni. A Helsinki Bizottság társelnöke 2003-2011 között az Európa Tanács Menekülteket és Hontalanokat Segítő Bizottságának volt az alelnöke. A szervezetet finanszírozói között itt is felbukkan Soros neve.Az Európa Tanács Menekülteket és Hontalanokat Segítő Bizottságának van egy magyarországi tagszervezete is, ami történetesen a Helsinki Bizottság.

Csak 2015-ben és 2016-ban Sorostól 1 434 732 dollárt kapott a szervezet.

A bevándorlás erőltetésével foglalkozó Helsinki Bizottság másik társelnöke, Kádár András is közeli kapcsolatot ápol az amerikai milliárdossal.

Kádár András 2012-ben tartott előadásokat a CEU-n, a tavaly szeptemberben pedig részt vett az Európai Nyílt Társadalomért Politikai Intézet (OSEPI) megbeszélésén a migráció tematikájában.

Természetesen a Helsinki Bizottság alkalmazottjai közül mások is kapcsolatban állnak Sorossal, mint például Vig Dávid, a Nyílt Társadalom Alapítvány Emberi Jogi Bizottságának a volt tagja, továbbá Gyulai Gábor, a Hontalanok Európai Hálózatának az egyik alapítója.

Griff Wittének nyilatkozott Kováts András, a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület igazgatója is.

Az amerikai szerző arról nyilván nem tájékoztatta az olvasóit, hogy a nyíltan bevándorláspárti egyesületet 2015-ben és 2016-ban összesen 100 ezer dollárral támogatta Soros.A cikk végén megszólalt Sáling Gergő, a Direkt36 „oknyomozó” újságíró központ egyik alapítója és szerzője is. Nem kell sokat keresgélni, hogy megtaláljuk a Direkt36 finanszírozói között a Nyílt Társadalom Alapítványt.A Direkt 36 tagja egy nemzetközi oknyomozó újságírással foglalkozó hálózatnak (Global Investigative Journalism Network), amit 2003 óta támogat Soros.

Ezeket az információkat mind elhallgatta a Magyarország lejáratásával foglalkozó Washington Post.