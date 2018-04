Hullarészegen, késsel a zsebében ment be a révkomáromi bankba

Péntek délután egy részeg férfi, miután nem tudott készpénzt felvenni egy révkomáromi bankaumatából, bement a fiókba reklamálni. Mivel ott közben a zsebéből elővett egy kést is, kihívták rá a rendőröket. Most bankrablási kísérlet miatt akár 12 év börtönt is kaphat - számolt be a bumm.sk hírportál.