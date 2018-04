Theresa Mayhez fordult a megmérgezett kém unokahúga

Nyilvánosan kérte a vízumkérelemről hozott elutasító döntés felülvizsgálatára szombaton Theresa May brit miniszterelnököt a megmérgezett orosz-brit kettős ügynök, Szergej Szkripal unokahúga.

Viktorija Szkripal a Sky News hírtelevízióban olvasta fel a kérelmét.

- A legfontosabb, amit most szeretnék, hogy személyesen láthassam őket, hogy legyen lehetőségem őszintén elmondani a nagymamánknak, milyen állapotban van a fia és az unokája, de a vízumkiadást megtagadták tőlem. Az egész világ a példa nélküli politikai botránytól hangos, amely központjában valóságos emberek állnak. Ez a mi családunk, amelynek valóban most együtt kell lennie - mondta Viktorija Szkripal.

A brit belügyminisztérium pénteken közölte, hogy megtagadta a vízumot tőle, mert a kérelme nem felelt meg a bevándorlási szabályoknak. Viktorija Szkripal látogatóba utazott volna a megmérgezett rokonaihoz.

Moszkvát tették felelőssé

Szergej Szkripal Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynököt és lányát, a hozzá Oroszországból vendégségbe érkezett Julija Szkripalt március 4-én súlyos mérgezéses tünetekkel vitték az angliai Salisbury városának kórházába.

Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzés (MI6) ügynöke volt, ami miatt hazájában börtönbüntetésre elítélték, de ügynökcsere keretében elengedték.

A brit kormány Oroszországot tette felelőssé a történtekért, annak alapján, hogy a mérgezést a Novicsok osztályú hatóanyagok közé tartozó idegméreg okozta, amelyet még a Szovjetunióban fejlesztettek ki. Moszkva ezt visszautasította.

Telefonon beszélt az unokahúgával

Szergej Szkripalt és lányát hetekig válságos állapotban kezelték Salisbury kórházában. Most már azonban egyikük állapota sem válságos, Julija Szkripal eszméletét is visszanyerte, önállóan étkezik és beszélni is tud.

A Rosszija 1 orosz állami televízióban bejátszott, egyelőre hivatalosan nem megerősített hitelességű hangfelvétel szerint Julija a héten telefonon beszélt unokahúgával, Viktorija Szkripallal, és azt mondta, hogy sem ő, sem apja nem szenvedett visszafordíthatatlan egészségkárosodást. A brit külügyminisztérium péntek esti közleménye hangsúlyozta ugyanakkor, hogy valószínűleg mind Szergej Szkripalnak, mind leányának "folytatódó orvosi ellátásra lesz szüksége".