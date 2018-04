Egy román televízió, a b1.ro arról számolt be, hogy kurd származású német állampolgár volt a tegnapi münsteri autós támadás elkövetője, akinek a helyszínen még az útlevelét is megtalálták. Pár órája az Afd-s politikus Martin Schaefer is közölt egy képet a feltételezett elkövetőről, Jens R-ről, aki tipikus muszlim külsejű ember látszatát kelti. Így kár volt a 444. és az Index azonnali reakciója, amikor nyilvánosságra került, hogy az elkövető német állampolgár, hogy "nincs itt semmi látnivaló" "csak egy pszichológiai problémákkal küzdő német ámokfutásáról van szó", sajnos úgy tűnik csúnyán felsültek megint. Hiszen lehet hogy német állampolgár volt, azonban kurd származású, vélhetően muszlim.