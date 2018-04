Julija Szkripal: Édesapám még súlyos beteg

Julija Szkripal szerint édesapja továbbra is súlyos beteg, és ő sem épült még fel teljesen a március elején elszenvedett mérgezésből - derült ki a Scotland Yard által a nevében szerda este közzétett nyilatkozatból.

A Salisburyben élő 66 éves Szergej Szkripalt - az orosz katonai hírszerzés egykori ezredesét, aki a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott - és lányát hetekig válságos állapotban kezelték. A mérgezést a brit szakértői vizsgálat szerint egy olyan idegméreg okozta, amelyet még a Szovjetunió fejlesztett ki.

London az orosz kormányt tartja felelősnek az incidensért, Moszkva azonban folyamatosan és határozottan tagadja, hogy köze lenne a Szkripal-ügyhöz.

Az apja még mindig súlyos állapotban van

A 33 éves Julija Szkripal, akit hétfőn kiengedtek Salisbury kórházából, a szerdai nyilatkozatban felfedi, hogy

Oroszország londoni nagykövetsége segítséget ajánlott fel neki, ő azonban ezt egyelőre nem kívánja igénybe venni. "Ha meggondolom magam, tudom, hogyan vegyem fel velük a kapcsolatot" - fogalmaz nyilatkozatában az egykori kettős ügynök lánya.

Julija Szkripal szerint apja még mindig súlyos állapotban van. "Én is szenvedek még az ellenünk használt idegméreg hatásaitól" - teszi hozzá.

Állapotát nem részletezi, de azt írja nyilatkozatában, hogy élete teljesen megváltozott az alig több mint egy hónappal ezelőtti mindennapi életviteléhez képest, és lábadozása közben igyekszik napirendre térni afelett, hogy milyen kilátásai vannak.

Március 22-én hazaengedték

A brit állampolgárságú Szergej Szkripalt és lányát, aki látogatóba érkezett hozzá Oroszországból a mérgezés előtti napon, március 4-én eszméletlenül találták Salisbury belvárosi bevásárlóközpontja előtt, egy padon.

A helyszínre elsőként érkező rendőr, Nick Bailey is mérgezést szenvedett, és sokáig súlyos állapotban kezelték, de őt már március 22-én hazaengedték a kórházból.

Nick Bailey állapotáról sem a kórház, sem a rendőrség nem adott részletes tájékoztatást, de a hazaengedése napján, nevében ismertetett nyilatkozatban az szerepelt, hogy valószínűleg soha nem lesz képes korábbi normál életvitelének folytatására.

Az unokahúgát kérte, ne látogassa meg

Ami Julija Szkripalt illeti, közleményében nem fedi fel, hogy hol tartózkodik, de hangsúlyozza, hogy biztonságban van, és különleges szakképesítésű rendőrségi szakértők állnak rendelkezésére, akik segítenek ellátásában, és tájékoztatják az ügyben folyó vizsgálati eljárás menetéről.

Közli azt is, hogy kapcsolatban áll barátaival és családjával, és bár egyre jobban érzi magát, még nem elég erős ahhoz, hogy teljes körű interjút adjon a médiának. Reméli ugyanakkor, hogy egy nap erre is sor kerül, de most még nem kíván a sajtónak nyilatkozni.

Julija Szkripal hangsúlyozza: az ő és édesapja nevében senki nem nyilatkozhat rajtuk kívül.

A nyilatkozatban külön kérte unokahúgát, Viktorija Szkripalt, hogy egyelőre ne látogassa meg őt és ne is keresse vele a kapcsolatot. Julija Szkripal szerint a Viktorija által kifejtett vélemények és feltételezések nem tükrözik sem az ő, sem édesapja álláspontját. Szergej Szkripal lánya ugyanakkor nem részletezi a közte és unokahúga közötti nézeteltérés mibenlétét.

Nem ért véget a kezelése

A Rosszija 1 orosz állami televízióban minap bejátszott, hivatalosan nem megerősített hitelességű hangfelvétel szerint Julija Szkripal a múlt héten telefonon beszélt Viktorija Szkripallal, akinek a felvétel tanúsága szerint azt mondta volna, hogy sem ő, sem apja nem szenvedett visszafordíthatatlan egészségi károsodást.

A brit külügyminisztérium nem sokkal későbbi közleménye hangsúlyozta ugyanakkor, hogy valószínűleg mind Szergej Szkripalnak, mind leányának folytatódó orvosi ellátásra lesz szüksége. Christine Blanshard, Salisbury kórházának orvosigazgatója, aki kedden jelentette be hivatalosan, hogy Julija Szkripal elhagyta a kórházat, sajtótájékoztatóján szintén azt mondta, hogy Julija Szkripal távozásával "nem ért véget kezelése".

Viktorija Szkripal meg akarta látogatni Nagy-Britanniában Julija Szkripalt és édesapját, ám a brit belügyminisztérium a múlt hét végén közölte, hogy megtagadta tőle a vízumot, mert kérelme nem felelt meg a beutazási szabályoknak.