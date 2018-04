Lemondott Frölich Róbert országos főrabbi

Lemondott tisztségéről Frölich Róbert. Az országos főrabbi saját közösségi oldalán jelentette be döntését. Frissítés: A Mazsihisz reakciója.

Lépését azzal indokolta, hogy az elmúlt években a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) "olyan irányba mozdult el, nem kis mértékben a világi vezetés tudtával, támogatásával, amely egyre távolabb kerül mindattól", amit ő képviselt, és képviselni akar a jövőben is. Olyan eszközöket vetettek be, amelyekkel már nem tud, és nem is akar közösséget vállalni - fogalmazott. Hozzátette: ha "ez az út és ezek a módszerek a Mazsihisz jövője", annak nem akar sem felelős poszton lévő passzív szemlélője, sem aktív gátja lenni.

Azt írta, hogy csaknem harmincéves pályáján a neológ vallásos zsidóságot képviselte, nem csupán a rituálé vagy a gyakorlat szintjén, hanem a neológ szellemiség, a zsidó morál hirdetésével és megélésével is.

Frölich Róbertet, a budapesti Dohány utcai zsinagóga főrabbiját 2015 júliusában választotta meg országos főrabbinak a Mazsihisz rabbitestülete.

A Mazsihisz világi vezetése sajnálattal vette kézhez Frölich Róbert országos főrabbi lemondását, amellyel szerintük "a sokszínű zsidóságot éri veszteség" – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

A szervezet közgyűlése nemrégiben meghatározó többséggel erősítette meg "új stratégiáját, amely a változó világra nyitott, sokszínű magyar zsidó közösség építését célozza meg".

A Mazsihisz "legfőbb döntéshozó testületének határozatát mindenkinek, de különösen a választott tisztségviselőknek tudomásul kell venni" – írták a közleményben.

Úgy fogalmaztak: valljuk, hogy a több mint 150 éves múltra visszatekintő magyar neológ mozgalom számára a hagyományok továbbvitele mellett az állandó megújulás az egyik legfőbb erény, ezen az úton, a megújulás és a befogadás útján kell továbbra is haladni.

Hozzátették: Magyarország emblematikus zsinagógájának, a Dohány utcai zsinagógának főrabbijaként Frölich Róbert továbbra is a zsidó közösségért fog dolgozni.