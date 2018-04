9 évre ítélték a terrortámadásokra készülő dzsihadistát

Kilenc évi börtönbüntetésre ítélte a bécsi tartományi bíróság pénteken azt a 19 éves vádlottat, akit azzal gyanúsítanak, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet nevében két merényletet tervezett végrehajtani Németországban, az egyiket 2016 decemberében, a ludwigshafeni karácsonyi vásárban egy akkor 12 éves fiú segítségével.

A törvényszék bizonyítottnak látta, hogy aktívan be akart vonni egy 12 éves fiút a merényletbe. A tervezett merényletet csak az hiúsította meg, hogy a házilag készített bomba nem robbant fel. A most 14 éves iraki gyökerekkel rendelkező fiút a per során tanúként hallgatták meg.

A vádak szerint az albán gyökerekkel rendelkező 19 éves bécsi lakos egy akkor 15 éves lányt is fel akart bujtani egy közös merényletre a Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli Ramstein amerikai katonai támaszpont ellen.

A férfi bűnösségét a bíróság gyilkosságra való felbujtásban és terrorszervezeti tagságban állapította meg.

Az elítélt, akit 15 év szabadságvesztés fenyegetett, a pénteki ítélet hirdetéskor bűnbánatot tanúsított. A per elején még az Iszlám Állam tagjának vallotta magát, később a vizsgálati fogságban részt vett egy úgynevezett deradikalizálódási folyamaton, bár saját szavai szerint még "nem gyógyult teljesen".