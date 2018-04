Kétszer is hívta a mentőket mégis meghalt a tízenhatéves fiú

Vizsgálatot indítottak annak a balesetnek az ügyében amiben egy tízenhatéves fiú halt meg. A fiú kétszer is hívta a segélyhívót azok mégsem érkeztek meg időben.

Kyle Plush-re holttestére apja talált rá hat órával azután, hogy a fiú kétszer is segítséget kért a 911-es segélyhívón - írja a Fox News.

A fiú pontosan megadta a helyet ahol a saját kisbuszába szorult be.

A hangfelvételekből az is kiderűlt, hogy a fiú

kétségbeesve kéri, hogy segítsenek neki mert meg fog halni.

A fiút többször is megkérdezi a diszpécser, hogy hol van. Most azt vizsgálják, hogy a fiú nem hallotta tisztán mit kérdez tőle a segélyhívó embere, vagy pont fordítva, a diszpécser nem tudta beazonosítani, hogy hol van. A fiút megpróbálták visszahívni de nem vette fel a telefont, ezért mikor a fiú újabb hívást kezdeményezet még azt is elmondta, hogy ő nem telefonbetyár, komoly bajban van.

Beszorultam a kisbuszomba, kérem jöjjenek, segítsenek

- hallatszott a felvételeken.

A vizsgálatok alapján annyit lehet tudni, hogy

kiküldtek egy járőrt de az nem talált senkit az autóban.



Ezért gondolhatták azt, hogy a fiú hívása téves és csak gyermeki csínytevés.

A fiú halálát végől fulladás okozta a mellkasára nehezedő nyomás miatt.