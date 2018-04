Családi összejövetelen lőttek le egy 28 éves pakisztáni énekesnőt. Az esetről videó is készült. A felvétel sokkoló!

A nő egy családi összejövetelen lépett fel még kedden este - írja a BBC News.

Egyes hírek szerint egy férfi azért lőtte le, mert nem állt fel, miközben énekelt, egy másik információ szerint egy férfi azt állította, hogy a levegőbe akart lőni, és véletlenül találta el Samira Sindhut.

Az énekesnő férje az első verziót erősítette meg, azt állítja, hogy egy férfi fegyvert fogott feleségére, és azt követelte, hogy álljon fel, és úgy énekeljen. A tényleg csak erős idegzetűeknek ajánlott felvételen úgy látszik, hogy először valóban ült az énekesnő, de aztán felállt, eközben három férfi helyi szokás szerint pénzt szórt a nőre, és röviddel ezután érték a lövések.

A nő nyolc hónapos terhes volt.

Egy férfit letartóztattak a lövöldözés miatt. Ő az újságíróknak továbbra is balesetnek mondta az esetet. Jelenleg is őrizetben tartják, de sokan másik két ember letartóztatását is követelik, akik szintén a helyszínen voltak.

Samiru Sindhu közismert helyi énekes volt. Nyolc albumot adott ki a helyi népzenei stílusban, de ahogy sok zenész Pakisztánban, ő is főként családi összejöveteleken lépett fel.

A boncolás és az elkövető véralkoholtesztjének eredményeit a bíróság fogja tovább vizsgálni.