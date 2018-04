Megállíthatatlan a londoni erőszakhullám

Az év eleje óta tartó erőszakhullámnak egyelőre nincs ellenszere. A hatóságok tehetetlenek, a polgármester nevetséges eszközökkel harcolna a világ egyik legnagyobb városának problémáival, amelyet a migráció okoz.

London komoly problémával küzd, és a város vezetése eddig semmit nem tudott tenni a megromlott közbiztonság javításának érdekében. Ahogy arról az Origo is írt, Londonnál már New York utcái is biztonságosabbak.

Csak az első negyedévben több mint ötven késelés történt

Londonban, és az áldozatok száma egyre nő. Sadiq Khan - London polgármestere - tehetetlen, pedig már a sajtó és saját városának lakói is követelik tőle a megoldást.

Volt olyan nap, hogy három halálos késelés is történt negyedóra eltéréssel a városban. Az esetek súlyosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy

a legfiatalabb áldozat tizenhárom éves volt.

A Metropolitan rendőrség hivatalos jelentése szerint a legtöbb embert egy éjszaka alatt, februárban késelték meg,

ekkor hat embert ért támadás Észak-Londonban.

Márciusban egy héten belül nyolc halálos áldozatot követeltek a támadások.

Március 29-én ismét meghalt egy huszonhárom éves fiatal Dél-Londonban, majd április 4-én egy húszéves fiú is meghalt. Ő volt a tizenharmadik áldozat, és még csak 22 hét telt el az évből. Április 7-én Islingtonban, április 11-én pedig Stratfordban, majd 12-én Isle of Dogson történt újabb késelés.

Mindeközben London főpolgármestere annyit tett hozzá, hogy bevezetne egy úgynevezett "késkontrollt", ami megtiltaná mindenkinek, hogy kést hordjon magánál az utcán.

Azt, hogy ezt hogyan lehet ellenőrizni, illetve betartatni, arról sokat nem lehet tudni. Ami biztos: 23%-kal nőtt a késsel elkövetett bűncselekmények száma a városban. Hivatalos közlemények szerint Anglia más részein, beleértve Walest is, csökken a bűncselekmények száma. Ennek ellenére Sadiq Khan állítja, nem csak a fővárosban nő az esetek száma. Ezzel próbálja menteni magát a tehetetlenségében, és arra próbálja meg rávenni a kormányt, hogy több pénzzel segítsék a rendőrség munkáját. Sadiq Kahn egyébként azt mondta korábban, hogy a nagyvárosok életéhez tartoznak a terrortámadások.