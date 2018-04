A magyar kormány a szülőföldön való boldogulást segíti

A magyar kormány az elmúlt nyolc évben amellett foglalt állást, hogy minden honfitársának biztosítsa azokat a feltételeket, amelyek segítségével szülőföldjükön boldogulhatnak, és bízik abban, hogy a vajdasági magyarok segítségével a kormány a jövőben is olyan sikeres tud lenni, mint eddig – hangsúlyozta Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár pénteken a vajdasági Kúlán, ahol a Népkör Magyar Művelődési Központ fennállásának 150. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi műsoron szólalt fel.

A politikus köszönetet mondott azért a támogatásért, amelyet a vajdasági magyarok az április 8-i országgyűlési választáson a mostani kormánypártoknak biztosítottak. "A diadalt együtt vívtuk ki" – szögezte le, majd hozzátette, a délvidéki honfitársak fontos részei voltak a győzelemnek. A kormány eddig is egy nemzetben gondolkodott, és ígéretet tett arra, hogy ez ezentúl is így lesz, "hiszen számunkra minden magyar egyformán fontos, éljen bárhol is a világon".

Szilágyi Péter emlékeztetett arra, hogy a kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ 150 éves fennállása alatt a magyar kultúrát szolgálta, a kultúrát őrző tevékenység pedig anyáról leányra, apáról fiúra szállt. "Az Önök kitartása, helytállása példaértékű számunkra" – mondta, majd úgy folytatta, hogy az itt élők a megpróbáltatások során is őrizték a magyar kultúrát, "akkor is bíztak, amikor nem volt rá okuk, akkor is harcoltak, amikor csak magukra számíthattak".

Mára a helyzet megváltozott, és a határon túl élők ma olyan erős Magyarországot tudhatnak maguk mögött, amelyre minden magyar – éljen a világ bármely szegletén – számíthat. Felhívta a figyelmet a magyar kormány sikeres oktatási és gazdaságfejlesztési programjaira, végül pedig átadta Magyarország kormányának ajándékát, egy emlékplakettet, amellyel a 150 éves Népkört köszöntötte Budapest.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a vajdasági tartományi képviselőház elnöke rámutatott, hogy az eltökéltség, az elszántság, valamint az ezek mögött álló életerő és vidámság tartotta meg a Népkört 150 éven keresztül. "Ha úgy tetszik, a Népkör 150 éves története a vajdasági magyar közösség 150 évének a története" – hangsúlyozta a legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke.

Pásztor István köszönetet mondott azért a támogatásért, amelyet az elmúlt években a magyar kormánytól a vajdaságiaknak adott, mert enélkül sokkal lassabban tudták volna megvalósítani a terveket.

A vasárnapi országgyűlési választásokkal összefüggésben kiemelte, hogy a délvidékiek nagy arányú választási részvétele bizonyíték arra, hogy az itt élők is egységesnek tekintik a magyarságot.

Amikor vasárnap döntöttek, akkor egy bizonyos értékrend mellé álltak, és akkor az egész nemzetre gondoltak, azon belül pedig magukra is. Megfogalmazása szerint a vajdasági magyar közösség hozzá kívánja rakni teljesítményét a teljes magyarság teljesítményéhez függetlenül attól, hogy mennyire fogyatkozott meg. "Biztos vagyok abban, hogy ha számban talán meg is csappantunk, összefogásban, előre nézésben, közösségi akaratban biztos, hogy kellőképpen erősek vagyunk" – húzta alá Pásztor István. A VMSZ elnöke szerint két körülmény is bizakodásra ad okot. Az egyik, hogy a következő négy évben is olyan kormánya lesz Magyarországnak, amely nemzetben gondolkodik, a másik pedig, hogy akik építeni akarják az itteni közösséget, azoknak lesz ereje erre, ahogy arra is, hogy azokat, akik szét akarják zilálni a vajdasági magyarságot, arra kérjék, hogy ezt ne tegyék.