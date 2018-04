Már bejárta a világot az az amerikai videó, amiben egy gorillát tanít kézen állni egy állatkerti gondozó. A videó nagyon megosztotta a nézőket.

Több állatvédelmi szakértő elítélte az esetet és magát az állatkertet is - írja az Independent.

A videón a 12 éves Bolingo névre hallgató gorilla gondozója minden mozdulatát lemásolja, és végül ő is kézen áll vele együtt.

A felvétel több száz megosztást kapott rövid időn belül az Államokban.

Az egyik angol állatjóléti és fogságban lévő állatok ügyével foglalkozó alapítvány vezetője szerint a videó rávilágít arra, hogy hogyan is tartják az állatokat a rácsok mögött.

Chris Draper hozzátette ez egy cirkuszokba való mutatvány, és nem kellene ünnepelni ezt a videót. Ezt nem lehet egy jó ötletnek tartani arra, hogy ezzel foglalják le a fogságban lévő állatot. Szerinte a videó szenzációhajhász és egy kissé buta.

Egy másik az állatok fogságban való tartása ellen küzdő szervezet szóvivője szerint, ez a videó romboló hatással lehet az emberek számára, és teljesen felelőtlen. Azt tanítja a felvétel az embereknek, hogyha az állatokat megtanítjuk trükkökre az jó, és használhatjuk őket saját szórakoztatásunkra.

A videó szerinte csak azt igazolja, hogy az állatkert észrevette, hogy az állatok ingerszegény és korlátozott életet élnek. Hozzátette az állatnak nem kéne egy üveg mögött élnie, hogy trükköket tanítsanak be nekik, és ezzel ingereljék agyi és testi funkcióit. A szóvivő szerint a dzsungelben kellene élnie a társaival, a saját környezetében.

A nyugati síksági gorilla egy veszélyeztetett faj. Bolingo egy floridai állatparkban él, ott is született. Az állatkert egy amerikai víziparkokat üzemeltető vállalat tulajdonában van. A cég víziparkjait is gyakran támadják, mivel kardszárnyú delfineket és gyilkosbálnákat is tartanak.

Az állatkert szóvivője elmondta, hogy ezek a játékok a gondozó és az állat közti bizalom- és kapcsolatépítést szolgálja. Hozzátette ez a kapcsolat, amit kiépítenek, és esetleg megosztanak másokkal, azt mutatja az embereknek, hogy törődjenek ezekkel az állatokkal.