Egy tízéves lány a neten kért segítséget, mert bántják

Az iskolai zaklatás mindennapos probléma, a gyerekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni egymással. Az áldozatok pedig nem mernek a tanárokhoz vagy a szülőkhöz fordulni, mert egyrészt félnek a megtorlástól, másrészt nem akarják felvállalni a „lúzer" szerepét. Most egy tízéves kislány az internet nyilvánosságát hívta segítségül.

Cassidy Slater az USA Pennsylvania államában, Scrantonban él. Most negyedik osztályos, de már elsős kora óta osztálytársai agressziójának rendszeres célpontja. Megütik, meghúzzák a haját. Kiközösítik: nem hajlandók vele egy asztalnál ebédelni. Volt, hogy elvették a pénztárcáját és beleköptek. Cassidy végül nem bírta tovább, egy videót tett fel a Facebook-oldalára, hogy az egész világnak elpanaszolja szenvedéseit.

Nagyon hamar sokan lájkolták és megosztották. Valahogyan Hugh Jackmanhez is eljutott, és a népszerű színész nemcsak megosztotta a videót, de biztató szavakat is írt a kislánynak. Ennek köszönhetően Cassidy Slater segítség kérése 2,7 millió megtekintésnél tart. A Fox News tudósítása szerint a kislány apja azóta már találkozott is az iskola igazgatójával, hogy közösen találjanak megoldást a problémára.