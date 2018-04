Új személyazonosságért gyilkoltak Floridában

David Reisset holtan találták otthonában, a felesége pedig eltűnt. Őt gyanúsítják a gyilkossággal, hajtóvadászat folyik ellene, és most a rendőrség úgy véli, hogy amikor szorult körülötte a hurok, úgy szerzett magának új személyazonosságot, hogy meggyilkolt egy rá hasonlító nőt.

Hétfőn holtan találták az 59 éves Pamela Hutchinsont Floridában: valaki agyonlőtte, és elvitte az autóját, illetve a tárcáját készpénzzel és iratokkal együtt. A rendőrség először szokványos rablógyilkosságként kezelte az ügyet, de aztán egészen sajátos gyanú vetődött fel: a bűncselekményt kapcsolatba hozták egy másik gyilkossággal. A Fox News ismerteti a meglepő feltevést. Egy hónappal ezelőtt David Reisset holtan találták Minnesota állambeli otthonában, a felesége pedig eltűnt. Az 56 éves Lois Reisset később látták felbukkanni Iowában, majd Floridában is. A rendőrség őt gyanúsítja a férje megölésével, országos körözést adtak ki ellene. Mivel Pamela Hutchinson és Lois Reiss külseje kifejezetten hasonló, könnyen elképzelhető, hogy az otthonától 2400 kilométerre felbukkanó, kétségbeesett Lois Reiss gyilkosság árán szerzett magának új személyazonosságot. Hogy a gyilkosa menekülőben van, az abból is nyilvánvaló, hogy Pamela Hutchinson autóját Louisiana és Texas államban is látták. Pár nap alatt a kocsi 2000 kilométeres távolságot tett meg.

A rendőrség óvatosságra int mindenkit, különösen az ötvenes éveikben járó nőket, mivel Lois Reiss új személyazonossága lelepleződött, könnyen előfordulhat, hogy újabb gyilkosságra szánja el magát. Különösen veszélyessé teszi, hogy átlagos kinézetű, ismerősei elmondása szerint kedvesen, megnyerően viselkedik. Arra sem találtak eddig magyarázatot, hogy a férjével miért végzett.