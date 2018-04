Soros beavatkozott Albánia belügyeibe is

Thomas J. Fitton, a konzervatív kötődésű, washingtoni oknyomozó szervezet, a Judicial Watch elnöke újabb dokumentumokat hozott nyilvánosságra bírósági úton, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy a bevándorláspárti spekuláns Albániában is baloldali szervezeteket tart ki dollármilliókból az amerikai adófizetők pénzén.

Soros György a Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül 2018-ig összesen 18 milliárd dollárt költött arra, hogy az ő érdekeinek megfelelően befolyásoljon különböző politikai folyamatokat, és végül a bábjait juttassa vezető pozíciókba - közölte a Breitbart.

A Judicial Watch dokumentumai alapján az Origo korábban már megírta, hogyan gyakorolt nyomást a bevándorláspárti milliárdos Romániára és Kolumbiára.

Az újabban nyilvánosságra került információk szerint Albánia belpolitikai életét is hasonló módon igyekezett befolyásolni, annak érdekében, hogy a baloldali kitartottjait hozza helyzetbe.Ráadásul az Obama-adminisztráció közpénzen támogatta Sorost a tervei megvalósítása érdekében.

A bukott amerikai elnök és Soros legfőbb célkitűzése az volt, hogy baloldali befolyás alá helyezze az albán igazságszolgáltatást.

Thomas J. Fitton vezette konzervatív oknyomozó szervezet az információs szabadságról szóló törvényt (Freedom of Information Act) kihasználva 2017 márciusában beperelte a külügyminisztériumot (State Department) és az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökséget (USAID).

Az eljárást megnyerte, így egy 32 oldalas dokumentumot kapott kézhez ami által betekintést nyerhetünk a bevándorláspárti spekuláns és Barack Obama albániai tevékenységébe.

Csak 2016-ban az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség 9 millió dollárt adott a Soros által is támogatott „Justice for All" (Igazságszolgáltatás mindenkinek) kampányra, amelynek az volt a célja, hogy az Edi Rama vezette szocialista kormány befolyása alá helyezze az albán igazságügyi rendszert.

A „Justice for All" kampány tevékenységét a Soros-féle East West Management Institute közvetlenül is ellenőrizte.

2016 áprilisában a tiranai amerikai nagykövetség és az albániai Nyílt Társadalom Alapítvány egy vitatott hitelességű közvélemény-kutatást rendezett az igazságügyi törvény módosításának a kérdéséről.

A felmérés alapján az albánok 91%-a támogatta a „reformot", azt azonban nem kérdezték meg, hogy milyen változtatásokat akarnak a meglévő jogszabályokban.A közvélemény-kutatás költségeit a nagykövetség állta. A módosítástó indítványokat elfogadták, és így az amerikai adófizetők pénzén Soros befolyása megszilárdult Albániában is.

A tavaly júniusban rendezett parlamenti választásokon a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatta a baloldali Edi Rama miniszterelnök újraválasztását. A spekuláns törekvéseit siker koronázta.

Soros György hétfőn Brüsszelbe megy, a brüsszeli vezetők ismét államfőnek kijáró tisztelettel fogják fogadni. Magyarországról és a migránsok betelepítéséről is szó lesz. De előtte - ahogy arról sokat írtunk - egyik hűséges katonája, a szereplésmániás, kirúgott rendezőhallgató, Gulyás Márton Budapesten próbál felfordulást csinálni külföldi, agresszív bértüntetők segítségével.Információink szerint a hamburgihoz hasonló utcai háborút akar kiprovokálni.