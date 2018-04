Theresa May szerint a szíriai vegyifegyver-támadás nem volt megrendezett

Theresa May szerint a szíriai Dúma városában elkövetett vegyifegyver-támadás következményei kizárják, hogy az incidens "megrendezett" lehetett volna.

A brit miniszterelnök, aki tájékoztatta részletesen a londoni alsóház képviselőit a Szíriában szombat hajnalban végrehajtott, összehangolt amerikai-brit-francia légitámadásról, elmondta: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) olyan beszámolókat kapott, hogy az április 7-én elkövetett vegyifegyver-támadás éjszakáján több száz sérült kereste fel a helyi egészségügyi intézményeket, olyan tünetekkel, amelyek mérgező vegyi anyagok hatására utaltak.

May szerint a brit kormány arra a következtetésre jutott, hogy ilyen méretekben nem lehetett volna meghamisítani a helyszínről érkező beszámolókat. A brit miniszterelnök ezzel az orosz kormány azon vádjára tett egyenes utalást, hogy a dúmai vegyifegyver-támadás megrendezett incidens volt, és ürügyként szolgált a nyugati katonai beavatkozáshoz.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a BBC televízió HardTalk című interjúprogramjának adott, hétfő estére műsorra tűzött - a brit közszolgálati műsorszolgáltató által egyes részleteiben előre ismertetett - nyilatkozatában megerősítette azt a hivatalos orosz álláspontot, hogy Dúmában nem történt vegyifegyver-támadás. Ami történt, az megrendezett volt - tette hozzá.

Lavrov kijelentette: diplomataként nem engedheti meg magának, hogy udvariatlan legyen más országok vezetőivel szemben, de mindaz, amit a francia, a brit és az amerikai vezetők (bizonyítékként) emlegettek, sajtójelentéseken és a közösségi médián alapult.Theresa May szerint a dúmai támadásnak 75 halálos áldozata és akár 500 sérültje is lehetett. Brit egészségügyi és tudományos szakértők jutottak arra a következtetésre az incidensről készült, nyíltan hozzáférhető jelentések, fotók és videófelvételek elemzéséből, hogy az áldozatok valamely mérgező vegyi anyag hatásainak voltak kitéve.

May véleménye alapján vannak olyan beszámolók is, hogy a szíriai rezsim a helyszínről evakuált menekültek holmiját átkutatja, megakadályozandó, hogy mintákat csempésszenek ki a térségből, és orosz támogatással folyik egy szélesebb körű művelet is a támadásra utaló tények elrejtése végett.

A brit miniszterelnök megismételte a katonai akciót bejelentő szombat hajnali nyilatkozatának azt részét, amely szerint a helyszíni beszámolók alapján hordóbombák tartalmazták a vegyi támadáshoz használt anyagot.A hordóbombákat általában helikopterekről dobják le, és több, nyílt hozzáférésű beszámoló szól arról, hogy a szíriai rezsim helikopterei bevetéseken vettek részt Dúma légterében április 7-én este, röviddel azelőtt, hogy a közösségi médiában megjelentek a jelentések a vegyi támadásról.

Hozzátette: a szíriai fegyveres erők illetékesei hangolták össze a támadást, amelyben a jelek szerint klórgázt használtak. Szerinte semmilyen más csoport nem követhette el ezt a támadást, mivel a szíriai ellenzéki erőknek nincsenek helikopterei és nem használnak hordóbombákat, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet pedig nincs jelen Dúmában.

Theresa May megerősítette, hogy a nyugati szövetségesek fellépésének célja nem a beavatkozás volt a szíriai polgárháborúba, és nem volt cél a szíriai rendszerváltás sem.