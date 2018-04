Soros titkos tárgyalása Brüsszelben: most így támadja Magyarországot

Soros György egyik leghűségesebb szövetségesével Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság első alelnökével tárgyalt. A fő téma nyilvánvalóan a magyar választók megbüntetése volt, akik óriási többségben mondtak nemet a Soros-féle nyílt társadalomra és illegális migránsok tízezreinek a beengedésére. Nemcsak a bevándorláspárti amerikai tőzsdespekuláns akciózik, hanem a fia is leleplezte magát, aki Twitter-oldalán tette nyilvánvalóvá, a hétvégi budapesti antidemokratikus demonstráció mellett áll.

Nem veszi tudomásul a magyar választás eredményét, meg akarja büntetni Magyarországot a bevándorláspárti spekuláns, Soros György. A Fidesz számára kétharmados győzelmet, a Soros-pénzből működő migránspárti ellenzék számára hatalmas bukást hozó voksolás után Soros villámgyorsan Brüsszelbe utazott, ahol találkozott Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság első alelnökével.

Senki sem választotta meg Sorost

A bizottság szóvivője már nem is próbált úgy tenni, mintha nem Soros utasítaná őket, sajtótájékoztatóján a legnagyobb természetességgel előre elmondta, Soros kedvenc vesszőparipáiról fognak tárgyalni: vagyis a "jogállamiságról", a nyitott társadalmakról, meg arról, hogyan lehet megerősíteni Európa egységét. Vagyis létrehozni az Európai Egyesült Államokat, amit senki által meg nem választott bürokraták irányítanak Brüsszelből, persze Soros György igényei szerint.

Margarítisz Szkínász szóvivő azzal is eldicsekedett, hogy Soros és Timmermans nagyon régóta ismerik egymást, és már 20 éve rendszeresen folytatnak egyeztetéseket az Európai Uniót érintő témák széles köréről. Vagyis az Európai Bizottság vezetői hivatalos tárgyalásokat folytatnak egy minden legitimáció nélküli, soha sehova meg nem választott tőzsdespekulánssal.

Az Európai Bizottság ajtaja mindenki előtt nyitva áll, ez vonatkozik a civil szervezetek képviselőinek látogatására is - jelentette ki Alexander Winterstein, az Európai Bizottság helyettes szóvivője ugyanebben a témában hétfőn. A szóvivő azt mondta, a biztosokkal tartott találkozók ténye minden esetben nyilvános, hozzáférhetőek az interneten is elérhető bizottsági naptárban is. A bizottság a legnagyobb átláthatóság pártján áll, nincs takargatnivalója - mondta a szóvivő. Ehhez képest a mai találkozót a legnagyobb titokban tartották, még a kézfogás sem volt nyilvános, és azóta is mélyen hallgatnak arról, hogy miről is beszélt Soros egyik helytartójával, Timmermansszal.

Meg akarják büntetni a magyar embereket

Soros egyik legfőbb ellenségét Orbán Viktorban, a magyar kormányban és a magyar emberekben látja. Ezért lendült a hétvégén a pénzéből szervezett demokráciaellenes tüntetés után újra akcióba. Az, hogy a hétvégi antidemokratikus tüntetés mögött Soros és csapata állt, egyértelműen mutatja, hogy az amerikai tőzsdespekuláns fia egy képet posztolt a demonstrációró,l és üdvözölte a résztvevőket.

Szijjártó: Ellenségei a magyar migrációs politikának

Soros György brüsszeli tárgyalásain a magyar emberek megbüntetését akarja elérni, mert a magyarok nem az ő jelöltjeire, hanem a bevándorlást elutasító Fideszre szavaztak - jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, Soros nem akarja elfogadni a magyar választás eredményét. Soros Brüsszelben az Európai Bizottság alelnökével, Frans Timmermansszal tárgyal, mindketten szélsőségesen bevándorláspártiak, és a magyar kormány, a magyar migrációs politika eltökélt ellenségei is.

A magyar emberek egy történelmi jelentőségű választáson arra szavaztak, hogy olyan kormánya legyen az országnak, amely a magyar emberek biztonságát helyezi előtérbe, és nem enged annak a nemzetközi nyomásnak, amely azt próbálja elérni, hogy a magyar kormány a magyar emberek biztonsága előtt és helyett, a migránsok jogaival és a migrációs folyamatok ösztönzésével foglalkozzon - húzta alá a miniszter.

Timmermans gyakorlatilag Soros ügynöke

Timmermans nemcsak Sorossal, hanem Soros szervezeteinek embereivel is rendszeresen egyeztet, sőt az EB-alelnök találkozott a legtöbbet a biztosok közül a Nyílt Társadalom Alapítvány brüsszeli központjának képviselőivel. Az Open Society European Policy Institute (OSEPI) befolyásos szervezet, legfőbb terepük az Európai Parlament és az Európai Bizottság. EP-akkreditációja 12 lobbistájuknak van, akik összesen évente 52-szer, vagyis hetente találkoznak az Európai Bizottság képviselőivel.

A határidőnaplók adatai szerint Timmermans tavaly körülbelül háromhavonta egyeztetett velük, a megbeszéléseken pedig a magyar civil törvényről, a Soros-egyetemet, a CEU-t is érintő jogszabályról és a migrációról volt szó. A magyar civil törvényt Timmermans többször is keményen támadta, az Európai Parlament tavaly április 26-i vitáján is felszólalt.

Egy nappal később találkozott Sorossal, április 28-án pedig ismét az OSEPI emberével egyeztetett. Azt nem tudni, hogy milyen „jó tanácsokat" kapott, mindenesetre érdekes, hogy öt nappal később újabb kirohanást intézett Orbán Viktor ellen: egy lapinterjúban antiszemitizmussal vádolta meg a magyar kormányfőt, csak azért, mert Orbán Viktor az EP-vitán annak nevezte Soros Györgyöt, ami: amerikai pénzügyi spekulánsnak. Timmermans azt is leszögezte: ezután az Európai Bizottságnak jobban be kell avatkoznia a magyarországi vitákba.

Soros György tehát sajátos, és mindent átszövő intézményrendszert hozott létre Brüsszelben. Nemcsak a bizottság alelnöke, hanem több – Magyarországot folyamatosan támadó uniós biztos és EP-képviselő is állandó kapcsolatban áll az OSEPI-vel. Az már ősszel nyilvánosságra került, hogy Soros Györgynek, illetve szervezeteinek a 751 EP-képviselőből 226 „megbízható szövetségese" van az Európai Parlamentben.