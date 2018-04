Egy svéd szocialista EP-képviselő betiltaná a migrációt kritizáló pártokat

Soraya Post, a Svéd Szociáldemokrata Párt politikusa, jelenlegi európai parlamenti képviselő szerint be kellene tiltani a migrációt kritizáló politikai pártokat és civil szervezeteket az EU valamennyi tagállamában.

Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottsága (ECRI) a közelmúltban bemutatta a Svédországról szóló legújabb jelentését.

Az ECRI a Soros-birodalom egyik oszlopos tagjának, az Amnesty International-nek (AI) a rendkívül elfogult anyagára hivatkozik. Az Amnesty szerint a skandináv államban az utóbbi időszakban rémisztően megnőtt az idegenellenesség és a rasszizmus - közölte a 888.hu.

Arról természetesen nem ír a jelentés, hogy a xenofób és antiszemita jellegű bűncselekmények száma elsősorban a Svédországban lévő illegális migránsoknak „köszönhetően" nőtt meg.Soraya Post erre úgy reagált, hogy véleménye alapján az EU-ban a migránsok, a muzulmánok, illetve minden színes bőrű ember, így a romák is fasiszta támadásoknak vannak kitéve a nem baloldali politikai erők részéről, ezért az ilyen rasszista vagy kirekesztő politikai nézeteket valló pártok és szervezetek ellen az eddigieknél határozottabban kellene fellépnie az Európai Uniónak. A svéd feminista politikusnő szerint hiányoznak azok a jogszabályok az EU-ban, amelyek büntetéssel sújtanák a közösség elleni rasszizmusért felelős csoportoknak, pártoknak az alapítását vagy működtetését.

Mindezek ellenére a szoci EP-képviselő a jelenlegi uniós jogi környezetben is lát esélyt arra, hogy az általa nemkívánatosnak tekintett, bevándorlásellenes, illvetve hazafias pártok és civil szervezetek betiltásra kerüljenek.

Ennek eszköze pedig az a 2008/913/IB tanácsi kerethatározat lehetne, amely arról rendelkezik a 6. cikkelyében, hogy az egyes tagállamok átmeneti vagy végleges eltiltással és bírósági határozatokkal is szüneteltethetik szervezetek és pártok működését a rasszizmus és a gyűlöletbűnözés elleni harc érdekében.Soraya Post ezután több svéd sajtóorgánumban is közölte, hogy szerinte be kellene tiltani a migrációt kritizáló politikai pártokat és civil szervezeteket az EU valamennyi tagállamában.A szabad politikai véleménynyilvánítás lábbal tiprását először hazájában kezdené, ott betiltaná még a szeptemberi parlamenti választások előtt a Svéd Demokraták (SD), valamint az Alternatíva Svédországnak (AD) nevű bevándorlásellenes pártokat.

A migrációt kritizáló politikai szervezeteknek a felmérések alapján akár többségük is lehetne a svéd parlamentben. A 34 év alattiak körében a Svéd Demokraták (SD) számítanak a legnépszerűbbnek.

Svédországot jelenleg egy erősen bevándorláspárti szociáldemokrata-zöld kormánykoalíció vezeti, amely a migráns hátterű, állampolgárságot kapott szavazóknak köszönheti a többségét. Ha 2014-es parlamenti választásokon kizárólag a született svédek szavazhattak volna, akkor a jobboldal kapott volna többséget.