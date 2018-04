Merkel: Oroszország is felelős a vegyifegyver-támadásért

Bassár el-Aszad szíriai elnök szövetségeseként Oroszország is felelős a Szíriában végrehajtott vegyifegyver-támadásért – jelentette ki Angela Merkel német kancellár kedden Berlinben.

Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után, kettejük közös sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva kiemelte: nem fér kétség ahhoz, hogy Oroszország is felelősséget visel a Dúma városában történt vegyifegyver-támadásért, de ennek ellenére tárgyalni kell Moszkvával.

"Oroszországgal is beszélni kell, ha békésebb rendet akarunk", ami Szíriára különösen érvényes, mert Moszkva akkor is "tényező" lesz majd a közel-keleti arab ország életében, ha sikerül békét teremteni.

Ezért a német kormány politikájának az a kiinduló pontja, hogy mindig világosan rá kell mutatni a konfliktusokra és a nézeteltérésekre, de a párbeszéd lehetőségét is mindig keresni kell – mondta Angela Merkel.

Hozzátette, hogy belátható időn belül találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ukrajnától kezdve a földgáz-kereskedelem ügyén és a Szkripal-ügyön át a "nagy-nagy témáig", Szíriáig annyi kérdés gyűlt össze, hogy személyesen kell tárgyalni.

Előzőleg Steffen Seibert kormányszóvivő közölte, hogy a kancellár kedden telefonon tárgyalt Vlagymir Putyinnal a szíriai helyzetről. A közlemény szerint egyetértettek abban, hogy az "évek óta tartó véres konfliktus rendezését célzó politikai folyamatot kell minden erőfeszítés középpontjába állítani".

A német kormány Szíriára vonatkozó politikájáról több német lap kedden kiemelte, hogy változás tapasztalható. A berlini vezetés évekig azt hangoztatta, hogy elképzelhetetlen az ország jövője Bassár el-Aszad vezetésével. Az "Aszadnak mennie kell" politikáját azonban kezdi felváltani egy középutas hozzáállás, ezt jelzi, hogy a hétfői tájékoztatóján Steffen Seibert megjegyezte, hogy a külpolitikát nemcsak az elvek, hanem a "realitások" alapján kell formálni, ezért elképzelhető, hogy Szíria Aszad utáni korszakát egy átmeneti időszak előzi meg, amelyben még a mostani elnök vezeti az országot.

Szíriában 2011-ben kezdődött polgárháború, amelyben legalább negyedmillióan meghaltak és több millió embernek el kellett menekülnie a hazájából. Az Aszad-rezsim elleni felkelők uralta Dúmában április 7-én több mint 40 halálos áldozatot követelt egy feltehetően ideggázokkal történt támadás, amelyért a nyugati hatalmak a szíriai kormányt teszik felelőssé. A damaszkuszi vezetés és legfőbb szövetségese, Oroszország ezt visszautasítja, koholmánynak nevezve a Nyugat állításait. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország a vegyi támadás után egy héttel megtorlásul légicsapásokat hajtott végre szíriai vegyifegyver-létesítmények ellen.