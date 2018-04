Gyanúsan titkolja Brüsszel, miről tárgyaltak Sorossal

Szokatlanul nagy a csend azzal kapcsolatban, hogy miről tárgyalt hétfőn Soros György amerikai tőzsdespekuláns és Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke. Timmermans máskor szinte minden megbeszéléséről beszámol a Twitter-oldalán, de most valamiért nem közölt semmit a Soros-találkozóról. A háttérben a migráció elősegítése, a kötelező kvóta áterőltetése és az óriási felhatalmazással megválasztott magyar kormány elleni támadások állhatnak. Kovács Zoltán kormányszóvivő a találkozóval kapcsolatban azt mondta, teljesen nyilvánvaló, hogy Timmermans Soros embere.

A nagy titkolódzás miatt csak azt sejthetjük, hogy a két bevándorláspárti vezető minden bizonnyal mindent meg fog tenni, hogy nyomást gyakoroljon az újonnan, óriási felhatalmazással megválasztott magyar kormány bevándorlásellenes álláspontjának a megváltoztatására. Ha nem így lenne, akkor minden bizonnyal kiálltak volna a sajtó elé, és választoltak volna az újságírók kérdésire.

Ezzel szemben a Népszavának csak annyit árultak el a találkozóról, hogy "az Európai Bizottság első alelnöke és Soros úr régóta ismerik egymást, hétfő reggeli találkozójuk pedig jó alkalmat teremtett arra, hogy véleményt cseréljenek az aktuális európai és nemzetközi kérdésekről".

Mit titkol Timmermans?

Frans Timmermans gyakorlatilag minden nap közöl valamit a folyamatosan frissülő Twitter-oldalán, azonban a Sorossal való találkozójáról egy sort sem olvashattunk. Ezzel szemben az EB alelnöke „olyan fajsúlyos" eseményekről számolt be az elmúlt napokban, mint például egy fiatal politikusokkal való találkozó, egy élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos találkozó, vagy pedig arról elmélkedik, hogy a jövőben az európai bizottság ülésein nem lenne szabad műanyag flakonokat használni.

Kovács: Soros nem fogadja el a választási eredményt

Az elmúlt napok eseményei kristálytisztán megmutatták, hogy Soros György nem hajlandó elfogadni a magyar országgyűlési választás eredményét - reagált a Timmermans-Soros talákozóra a kormányszóvivő. Kovács Zoltán hangsúlyozta, Soros György újra folytatja azokat a tárgyalásokat, amelyeknek a célja, hogy megkérdőjelezze a magyar voksolás kimenetelét és szövetségeseket gyűjtsön a demokratikusan megválasztott magyar kormánnyal, illetve többséggel szemben. Példaként említette a milliárdos hétfői látogatását Frans Timmermans-nál, az Európai Bizottság alelnökénél, aki szerinte mindig sokkal gyakrabban folytat egyeztetéseket Soros Györggyel és szervezeteivel, mint a valódi civil szervezetekkel. Teljesen nyilvánvaló, hogy Timmermans Soros embere, jelentette ki a kormányszóvivő, majd közölte, az Európai Bizottság alelnöke olyan elkötelezett bevándorláspárti politikát folytat, amelynek célja Magyarország, illetve a bevándorláspárti politikának ellenálló más országok megtörése.

Soros áll a tüntetések mögött

Mint arról korábban beszámoltunk, Soros egyik legfőbb ellenségét Orbán Viktorban, a magyar kormányban és a magyar emberekben látja. Ezért lendült a hétvégén a pénzéből szervezett demokráciaellenes tüntetés után újra akcióba. Az, hogy a hétvégi antidemokratikus tüntetés mögött Soros és csapata állt, egyértelműen mutatja, hogy az amerikai tőzsdespekuláns fia egy képet posztolt a demonstrációról, és üdvözölte a résztvevőket.

Az amerikai spekuláns ügynöke

Timmermans nemcsak Sorossal, hanem Soros szervezeteinek embereivel is rendszeresen egyeztet, sőt az EB-alelnök találkozott a legtöbbet a biztosok közül a Nyílt Társadalom Alapítvány brüsszeli központjának képviselőivel. Az Open Society European Policy Institute (OSEPI) befolyásos szervezet, legfőbb terepük az Európai Parlament és az Európai Bizottság. EP-akkreditációja 12 lobbistájuknak van, akik összesen évente 52-szer, vagyis hetente találkoznak az Európai Bizottság képviselőivel.

A határidőnaplók adatai szerint Timmermans tavaly körülbelül háromhavonta egyeztetett velük, a megbeszéléseken pedig a magyar civil törvényről, a Soros-egyetemet, a CEU-t is érintő jogszabályról és a migrációról volt szó. A magyar civil törvényt Timmermans többször is keményen támadta, az Európai Parlament tavaly április 26-i vitáján is felszólalt.