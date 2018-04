Egy csók miatt börtönbe is kerülhet a közkedvelt rapper

Kikérdezte a rendőrség Afrika egyik leghíresebb zenészét a Diamond Platnumz névre hallgató tanzániai rappert. A kihallgatás egy Instagramon megosztott videó miatt történt.

A videóban a rapper játékosan csókolozott egy nővel, ami a helyi hatóságok szerint teljesmértékben illetlen - írja a BBC News.

Pár hete azzal fenyegették meg a helyi, díjnyertes hip-hop sztárt, hogy el kell hagynia országát, amennyiben megosztott videóiban, képein, vagy szövegeiben több mint 10 a szexuális utalásokkal kapcsolatos szabálypontot megsért a kormány által kiadott listából.

A hatóságok most vádemelésre készülnek a rapper ellen. A sértő posztot azóta leszedte Instagramjáról.

Amennyiben bűnösnek találják több mint fél millió forintnyi bírságra, vagy akár legalább egy év börtönre is ítélhetik.

A hírközlési miniszter közölte, hogy több előadót is vizsgálnak, akik ha megszegik a szabályokat, népszerűségük ellenére bíróság elé kerülnek.

Az obszcén tartalmak mellett a helyi törvények mást is szabályoznak. A blogoknak például több mint 200 ezer forintnyi regisztrációs díjat kell fizetniük, valamint az alkalmazottak önéletrajzait is be kell mutatniuk, ahhoz, hogy megkezdhessék működésüket.

A tanzániai kormány szerint ezzel a nép kultúráját védik.

Diamond Platnumz egyébként Észak- Afrika egyik leggazdagabb zenésze. Ő tette népszerűvé a hip-hop zene tanzániai módozatát a "bongo flava" stílust. Mielőtt hírességgé vált használt ruhákat árult. A férfit 4 és fél millión követik az Instagramon. Jelenleg saját televíziót és rádió állomást is üzemeltet.