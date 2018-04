Erős földrengés volt Dél-Iránban

Erős, 5,5-ös fokozatú földrengés volt csütörtökön Dél-Irán egyetlen működő atomerőművének közelében, az első jelentések mindazonáltal nem szóltak áldozatokról.

Az iráni állami televízió, amely a földrengés epicentrumát Kaki városhoz közelítette, nem jelentett semmilyen károkat a busehri atomerőműnél. Ez a földrengésálló építmény egyébként már számos földmozgásnak ellenállt.

Az amerikai földtani intézet (USGS) 5,5-ös erősségű rengésről számolt be, míg az iráni állami televízió 5,9-es nagyságrendű rengésről adott hírt. Szaúd-Arábia partjainál és Katarban is evakuáltak embereket magas épületekből, emellett a rengések Kuvaitvárosban is érezhetők voltak.Irán alatt jelentős tektonikus törésvonal húzódik, amely szinte napi szinten jelentkező földrengésekkel jár.