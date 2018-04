Menesztette a kirgiz államfő a kormányt

Szooronbaj Dzsejenbekov kirgiz államfő menesztette csütörtökön a kormányt, miután a parlament megvonta a bizalmat a kabinettől - közölte az elnöki hivatal.

A parlament döntésének hátterében feltehetően az államfő és a kormányzó Szociáldemokrata Párt elnökének hatalmi harca áll.

A bizalmatlansági indítványt a parlamenti ellenzéki pártjainak frakciói nyújtották be, arra hivatkozva, hogy elégedetlenek a tavaly augusztusban hivatalba lépett, Szapar Iszakov vezette kormány munkájával. Kedden a parlament nem fogadta el a kormány beszámolóját a tavalyi évre vonatkozóan. A bizalmatlansági indítvány végül 101 szavazatot kapott a 120 fős parlamentben, és csak öten voltak ellene, vagyis a kormány leváltását a képviselők túlnyomó többsége támogatta, beleértve kormánypárti törvényhozók egy részét is.

Dzsejenbekov tavaly novemberben foglalta el elnöki hivatalát, és azonnal személycseréket hajtott végre a hatalmi struktúrákban, menesztette a többek között az elődje, Almazbek Atambajev által kijelölt embereket a biztonsági szolgálat és a főügyészség éléről. Iszakov menesztésével valószínűleg beteljesedik az államapparátus megtisztítása Atambajev embereitől. Atambajev ugyanakkor jelenleg a kormányon lévő Szociáldemokrata Párt elnöke, és ő áll a kormányzó koalíció élén is, noha nem parlamenti képviselő. Atambajev támogatta Dzsejenbekov elnökké választását, de az elmúlt hetekben elkezdte bírálni, ami arra utal, hogy nézeteltérések támadtak köztük.