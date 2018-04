Mongóliában lehet az USA-Észak-Korea-csúcstalálkozó

Leghamarabb május végén, de valószínűbb, hogy csak június közepén lesz USA - Észak-Korea csúcstalálkozó, és szakértők szerint kizárásos alapon Mongólia lehet a befutó, mint helyszín, írta a The New York Times.

Bármennyire is furcsa, de a csúcstalálkozó egyik buktatója épp az ideális helyszín megtalálása lehet, ugyanis annak közel kell lennie Észak-Koreához. Ennek több oka is van. A megkérdezett szakértők szerint nem valószínű, hogy Kim Dzsongun hajlandó külföldre repülni, a másik meg, hogy talán nincs is neki megfelelő eszköze ehhez.

Azt tudjuk, hogy van egy hivatalos repülőgépe, de az egy nagyon régi modell, senki nem tudja biztosra, hogy egyáltalán működőképes-e, ugyanis Kim Dzsongunt 2011-es hatalomra kerülése óta még senki nem látta vele elrepülni

nyilatkozta a napilapnak Sui Mi Terry, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egykori elemzője, aki hozzátette, ráadásul úgy tudják az észak-koreai vezető borzasztóan fél a repüléstől. Ezt támasztja alá az utolsó külföldi útja is - nem mintha sokat utazna - , amikor Kínába vonattal utazott, és oda-vissza legalább egy napot napot zötykölődött Phenjan és Peking között. A szakértő megjegyezte ugyanakkor, hogy ha Kimnek nincs egy megbízható repülőgépe, kölcsönkérhetne erre a célra egyet a kínaiaktól, vagy az oroszoktól, de ez túl nagy presztizsveszteség lenne számára.

Állítólag korábban az is felmerült, hogy Donald Trump utazhatna Észak-Koreába, de ezt hamar elvetették, mert a túl nagy kockázati tényező mellett ez meglehetősen nagyvonalú gesztus, egyes szakértők szerint pedig inkább már megalázkodás lenne.

Bár szerdán kiszivárogtak a Fehér Házból olyan elképzelések is, hogy esetleg valahol Európában találkoznának egy-két hónapon belül a vezetők, de ez márcsak a túl nagy távolság miatt is kizárt az észak-koreai vezér részéről.

Állítólag szóba került még Kína, Oroszország, Japán és Dél-Korea is, mint csúcstalálkozó-helyszín, de szakértők szereint köztudottan egyik ország sem elég semleges mindkét fél számára.

Úgy tudjuk, hogy Mongólia lehet a befutó, azaz a legjobb helyszín a csúcstalálkozóra politikai szempontból is. Mongólia legalábbis az utóbbi években próbálja elhitetni a világgal, hogy ő Ázsia Svájca, és viszonylag közel van Észak-Koreához is

nyilatkozta a The New York Times-nak Joel S. Wit, a John Hopkins Egyetemen belül működő Amerika-Korea Intézet vezetője, aki hozzátette, hogy legkorábban május végén, de valószínűleg csak június közepén fog tárgyalóasztalhoz ülni Ulánbátorban Donald Trump és Kim Dzsongun. Amennyiben létrejön a csúcstalálkozó, úgy 60 év után először tárgyalna az Amerikai Egyesült Államok (USA) és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (Észak-Korea) első embere.