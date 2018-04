A kaliforniai megyék fellázadtak a migránsbarát vezetés ellen

Kalifornia az Amerikai Egyesült Államok egyik utolsó, demokrata párti, liberális és migránsbarát fellegvára. Ez a jövőben változhat, ugyanis Washington és öt kaliforniai megye beperelte az államot, amely még több bevándorlót akart rájuk erőszakolni.

Donald Trump győzelme után megerősödtek a szeparatista mozgalmak a nyugati partvidéki tagállamban. Ennek ellenére természetesen nem fog Kalifornia kiválni az Egyesült Államokból - írja a 888.hu.

Az új republikánus elnök bevándorlásellenes politikáját viszont továbbra sem hajlandó elfogadni a tagállam vezetése.A demokrata párti kormányzó, Jerry Brown az SB-54 nevű törvényekkel igyekszik gondoskodni az illegális bevándorlók „védelméről":

az egyik elfogadott jogszabály megtiltja a helyi rendfenntartó erőknek, hogy információkat adjanak a szövetségi bevándorlási munkatársaknak a letartóztatott vagy már börtönbüntetésre ítélt illegális bevándorlókról, akiket éppen a bűncselekményeik miatt kitoloncolás fenyeget,

a másik törvény megtiltja a magánvállalatok munkaadóinak, hogy együttműködjenek a bevándorlási hivatal embereivel a munkahelyi ellenőrzésekben,

a harmadik pedig előírja a kaliforniai állami illetékeseknek, hogy ellenőrizzék azokat a börtönöket, amelyekben a szövetségi hatóságok tartanak fogva kitoloncolásra váró illegális bevándorlókat

Először a washingtoni központi vezetés perelte be Kalifornia államot a migránsbarát törvények miatt, majd négy megye is szembeszállt Jerry Brown kormányzóval: Tehama, Kern, Siskiyou és Shasta.

Most csatlakozott ehhez az indítványhoz San Diego.Mivel az egyik legfontosabb megye is nemet mondott az illegális bevándorlásra, így a migráció elleni küzdelem új dimenzióba helyeződik át, ami azt jelent, hogy le lehet győzni a demokraták vezette liberális kaliforniai kormányzatot.