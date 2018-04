Lacy, a fekete labrador az Auburn Egyetemen kapott kiképzést 2011-ben, azóta pedig a chicagói O'Hare és Midway repülőtereken keresett robbanóanyagokat az utasoknál a biztonsági ellenőrzéseknél. Számítások szerint több mint egymillió embert szaglászott végig a karrierje során. Most viszont nyolc év szolgálat után nyugdíjba megy, a tiszteletére egy kis búcsúünnepséget is szerveztek, ahogy az a Fox News videóján is látható.