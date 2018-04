Kiszivárgott brit rendőrségi jelentés szerint egy hatfős orosz titkosszolgálati csapat próbálta megölni speciális idegméreggel a volt orosz-brit kettős ügynököt, Szergej Szkripalt és lányát - számolt be vasárnapi számában Sunday People brit hetilap.

Londoni rendőrségi forrásra hivatkozva a brit hetilap arról írt, hogy Szergej Szkripal és Júlija nevű lányának meggyilkolásával egy 54 éves "Gordon" fedőnevű nyugalmazott orosz titkosögynököt bíztak meg, akinek állítólag 5, szintén orosz segítője volt a szigetországban. A lapra hivatkozva a Szabad Európa ( RFE/RL) rádió tegnap arról is beszámolt, hogy Gordon-ügynök hivatalosan Michail Savickis névre kiállított útlevéllel utazott be az Egyesült Királyságba, és vélhetően több álneve is van.

Ami állítólag biztos, hogy Gordon a hivatalos fedőneve. Ez alatt tevékenykedett évtizedeken át előzőleg a KGB-ben, majd pár évig a mai Orosz Titkosszolgálatban (FSZB), amíg nem nyugalmazták.

A brit sajtó szerint a hatfős team Gordon-nal az élén már hetekkel ezelőtt visszatért Moszkvába. Mindezt alátámasztja egy volt szökött KGB-ügynök, Boris Karpickov vallomása, aki egykori kollégája, mondhatni jó barátja volt Gordonnak, és akit a múlt héten Londonban legalább 5 órán át hallgattak ki brit hírszerzés (MI6) emberei.

Ezt a KGB egykori ezredese, Boris Karpickov meg is erősítette a Sunday People riporterének, akinek részletesen mesélt a Szkripal-ügy feltételezett elkövetőjéről.

Boris Karpickov szerint egykori beosztottja, Gordon-ügynök a 90-es évek elején került a szovjet titkosszolgálat kötelékébe. Karpickov akkor a KGB ezredeseként Lettországban tevékenykedett, és ott "sorozták" be hozzá Gordont.

Már huszonévesen is egy nagyon inteligens, több idegen nyelvet jól beszélő, ambiciózus fiatalember volt, aki lehengerlő stílusával pillanatok alatt mások bizalmába tudott férkőzni, a másik oldaláról nézve egyszóval csak úgy jellemezném, hogy könyörtelen volt - nyilatkozta a hetilapnak Boris Karpickov, aki hozzátette: Gordon, aki egyébként Rigában elvégezte a jogi egyetemet, egyben kiváló harcművész is volt.

Gordon fedőfoglalkozásként egy biztonsági szolgáltatásokat nyújtó nemzetközi céget vezetett, így érthető módon már a szovjet érában is sokat utazhatott, azaz "tartózkodott" külföldön, főleg nyugaton.

Karpickov arról is beszámolt, hogy az egyik volt legtehetségesebb beosztottját pár éve századosi rangban ugyan hivatalosan nyugalmazták, de határozottan tudja, hogy az FSZB a mai napig az 54 esztendős Gordon-t alkalmazza külföldi speciális bevetésekre.

A brit kormány már a Szkripal-ügy kirobbanása után pár nappal Moszkvát vádolta a tiltott Novicsok nevű harcászati idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlettel. Egy-két héten belül óriási nemzetközi botrány keveredett az ügyből, aminek következtében az Európai Uniós országokból több tucat orosz diplomatát utasítottak ki, és persze Oroszország is megtette a válaszlépéseket.

Moszkva hivatalosan mindvégig tagadta, hogy közük lenne a Szkripal-ügyhöz, és a mai napig tartja magát ahhoz az állításához, hogy már lassan egy éve nemzetközi szakértők felügyelete alatt megsemmisítette a teljes vegyifegyver arzenálját.

Mindenesetre a most megjelent brit sajtóinformációkra, miszerint az orosz Gordon-ügynök és társai voltak az elkövetők, a moszkvai vezetés még nem reagált hivatalosan.