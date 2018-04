A Los Angelesben élő 17 éves Amber besokalt, mert a közösségi oldalára kirakott fotóit többen leszólták, hogy azok túlságosan műviek. Sőt, mivel egyesek plasztik babának, mások giccsesnek titulálták, ezért úgy döntött, hogy közelgő szalagavatójára saját kezűleg készíti el szemeteszsákokból a báli ruháját. Az igencsak szexire sikeredett nagyestélyivel hatalmas sikert aratott az interneten.

Mint tinilányok milliói világszerte, a Los Angeles-i Amber Scholl is naponta több tucat szelfi fotót töltött fel közösségi oldalára.

Azonban azokkal nem mindíg aratott osztatlan sikert. Mivel az utóbbi időben a hozzászólásokban sok kritika érte, miszerint a képei túl giccsesek, egyesek szerint inkább már egy műanyagbarbira hasonlít, ezért azt mondta, hát legyen!

Mivel többen beszóltak, hogy túlságosan giccses, meg úgymond plasztikbaba vagyok, ezért azt mondtam ok., a műanyagbarbinak akkor legyen műanyag babaruhája is! Azaz bebizonyítom, hogy "műanyagként" műanyagban is lehet hódítani

- írta ki közösségi oldalára Amber, aki meg sem állt a háztartási boltig.

Fekete szemeteszsákokat, szúnyoghálót és egyébb műanyag segédeszközöket vásárolt, és hozzálátott, hogy saját kezűleg készítse el nagyestélyi ruháját a közelgő szalagavató báljára.

Na, tessék! Most akkor lehet ismét gúnyolódni és szórakozni. Nekem csak az a fontos, hogy ebben a ruhában is jól érezzem magam, és gyönyörű emlék maradjon a bál

- írta ki a frissen közzétett fotói alá. A végeredményt látva napok alatt több ezren lájkolták a képeit. A rengeteg gratuláció mellett sokan azt javasolták Ambernek, hogy érettségi után a divatszakmában próbálkozzon modellként, vagy akár tervezőként.

Volt olyan is, aki a Föld Világnapja ( április 22.) alkalmából azt üzente a tininek, hogy el tudná őt képzelni az ENSZ környezetvédelmi nagykövetének is.