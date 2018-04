A kínai Tiencsin város rendőrsége hatszáz, a bitcoin nevű digitális valuta "bányászatára" használt számítógépet foglalt le, miután a város áramszolgáltatója jelentős fogyasztásnövekedést észlelt az egyik villamosvezetéknél - jelentette szerdán a Hszinhua kínai hírügynökség.

A rendőrségi vizsgálat során kiderült, hogy a bitcoin-bányász számítógépek működtetői megbabrálták a létesítmény villanyórájának elosztódobozát, hogy elkerüljék a digitális bányászathoz szükséges hatalmas energiafogyasztás fizetését. A rendőrség egy embert letartóztatott, öt másik ellen pedig nyomozást indított.A bitcoin-bányászatot nagy teljesítményű számítógépekkel lehet csak végezni, az ezzel foglalkozó vállalkozások pedig általában több száz gépet tartanak éjjel-nappal bekapcsolva. A Hszinhua jelentése szerint hatszáz számítógép üzemeltetése havi több százezer jüanos villanyszámlát eredményez. Egy jüan 40,7 forint.

A tiencsini digitális bányában a számítógépek hűtésére használt nyolc ipari ventilátort is lefoglaltak.

A kínai kormány szigorúan korlátozza a digitális valuták terjedését, főként a bitcoinét, amely a legismertebb és legelterjedtebb a világon.

Peking kampányt is indított e valuták terjedésének megfékezésének céljával. A kínai központi bank tavaly szeptemberben országos szinten be is tiltotta a kriptovaluták használatát, ugyanis attól tart, hogy gyors és szabályozatlan fejlődésük komoly financiális kockázatokkal jár.

A kínai kormány emellett azzal is akadályokat görgetett a digitális valuták terjedése elé, hogy az azokat bányászó, az áramfogyasztás mértéke miatt könnyen megtalálható létesítményeket megfosztotta az energiaellátástól.

A kínai kormány a hatósági engedély nélküli kriptovaluta-tranzakciókat szélhámosságnak, illetve pénzmosáshoz használt módszernek tekinti - írta az EFE spanyol hírügynökség.