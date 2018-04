Egy vérbeli kovbojjal találta szembe magát egy fiatal rabló Mexikóban. A férfi akárcsak egy igazi western filmben felvette a harcot az ártatlanok védelmében.

Egy san bernabéi hentesüzletbe érkezett meg fegyverrel a fiatal férfi, majd a pisztollyal fenyegetni kezdte a pénztárost, illetve a pultnál álló idős kovbojt. Az idős férfi határozottan levette a szemüvegét, megvárta, míg rést talál pajzson, és amikor a rabló figyelmét elvonta egy dolgozó, akkor nem tétovázott.

A férfi egy kést is előrántott állítólag, miután eldobta a pisztolyát - írja a Sky News. A rablóról időközben a dulakodásban lekerült a felső, és félmeztelenül próbált meg elmenekülni.A férfit két ott dolgozó hentes is segített ártalmatlanítani. Az esetet a bolt biztonsági kamerája örökítette meg, a felvételt pedig az üzlet kitette közösségi oldalára is, ami aztán a világsajtó érdeklődését is felkeltette.

A rablót a helyi rendőrség letartóztatta, és állítólag arra panaszkodott, hogy túlságosan nagy erővel rángatták őt a boltban.