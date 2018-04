A világ legöregebb mókusmajmának címére pályázhat Max. A majom a napokban tölti be 30. életévét a mikolajivi állatkertben.

A dél-amerikai mókusmajom (Saimiri sciureus) közel egyéves korában, 1989. április 20-án lett a dél-ukrajnai város állatkertének lakója. Így joggal feltételezhető, hogy a napokban éri el a 30 éves kort, ami a fajtársai körében kivételes, mivel a mókusmajmok a természetes élőhelyükön átlagosan 12-15 évig élnek. Az eddig ismert legidősebb jószág 19 évet bírt ki állatkerti körülmények között.

A mikolajivi Maxról is lerí, hogy már alaposan benne jár az aggastyán-korban. Púpos lett, megőszült, itt-ott kopaszodik. A látása is sokat romlott, már csak tapogatva találja meg az eléje tett táplálékot. Sokat alszik, ezért nem is tartozik az állatkert legkedveltebb látványosságai közé. Ám ha ébren van, még most is aktívan huncutkodik, és tele van életkedvvel – írja az állatkert gondozóinak beszámolóira hivatkozva a Korrespondent.net.