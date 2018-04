Egy algériai migráns késsel felvágta egy társa arcát - egy mobiltelefonért

Egy algériai migráns engedély nélkül élt Németországban, alaposan kihasználta a német hatóságok figyelmetlenségét: hat bűncselekményt követett el hét hónap alatt. Alig több mint félév alatt embereket rabolt ki, lakásokba tört be, ráadásul még egy másik migráns arcát is felvágta késsel. Közben egy pakisztáni társa pár napon belül másodszor tört be a chemnitz-i templomba. Ez a helyzet Németországban.